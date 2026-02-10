¹øÄÇ¼ê½Ñ¡¢¥É¥ê¥ë¤Ç¿À·ÐÀÚÃÇ¤·¸å°ä¾ã³² °ÛÎã¤Î·º»öºÛÈ½¡¢¼¹Åá°å¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë ¿À¸ÍÃÏºÛÉ±Ï©»ÙÉô
¡¡ÀÖÊæ»ÔÌ±ÉÂ±¡¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÀÖÊæ»Ô¡Ë¤Ç2020Ç¯¡¢¼ê½Ñ¤Ç¸í¤Ã¤Æ¿À·Ð¤òÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤¬¸å°ä¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿°åÎÅ²á¸í»ö·ï¤Ç¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼º½ý³²ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ°å»Õ¤ÎÃË¡Ê47¡¦Âà¿¦¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬2·î9Æü¡¢¿À¸ÍÃÏºÛÉ±Ï©»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸µ°å»Õ¤Ïµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ°å»Õ¤ÏÀÖÊæ»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¦Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯1·î¡¢ ¹øÄÇ¤Î¿À·Ð¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢¹ø¤«¤é²¼¤Î¤·¤Ó¤ì¤äÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤ë¡ÖÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿½÷À¡Ê80¡Ë¤Î¹øÄÇ¤Î°ìÉô¤òºï¤ê¼è¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢½Ð·ì¤Ç´µÉô¤ÎÌÜ»ë¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ß·ìÁ¼ÃÖ¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤º°åÎÅÍÑ¥É¥ê¥ë¤òºîÆ°¤µ¤»¡¢¸í¤Ã¤ÆÀÔ¿ñ¤Î¿À·Ð¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£½÷À¤ÏÎ¾Â¤Î¤Þ¤Ò¤Ê¤É¡¢½ÅÅÙ¤Î¸å°ä¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿¡£°åÎÅ¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·º»öºÛÈ½¤Ç¿³Íý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¡Ö¸µ°å»Õ¤Ï¡¢ ¼ê½Ñ¤Ç½õ¼ê¤òÌ³¤á¤¿»ØÆ³°å¤«¤é»ß·ì¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢·ì¤òµÛ°ú¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢°ÒÎÏ¤Î¹â¤¤¥É¥ê¥ë¤ò»È¤¤»Ü½Ñ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö»ØÆ³°å¤¬Å¬ÀÚ¤Ê»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µ°å»Õ¤À¤±¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤Ç¤Ê¤¤¡£»ØÆ³¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï2021Ç¯8·î¡¢Èï¹ð¤ÈÀÖÊæ»Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¡£¤³¤ÎÌ±»öºÛÈ½¤Ç¿À¸ÍÃÏºÛÉ±Ï©»ÙÉô¤Ï2025Ç¯5·î¡¢¡Ö½÷À¤Î¹øÄÇ¤Ï½Ð·ì¤Ç»ëÇ§¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ê¥ë¤Ç¿À·Ð¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡×¤È¡¢°å»Õ¤ÎÃí°ÕµÁÌ³°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡Â¦¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ¤â¡¢ÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î°å»Õ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2019Ç¯ ¡Á20Ç¯¤Ë¼¹Åá¤·¤¿¼ê½Ñ¤Ç¡¢2¿Í¤¬»àË´¡¢6¿Í¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬»Ä¤ë·×8·ï¤Î°åÎÅ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡Â¦¤¬°åÎÅ²á¸í¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£