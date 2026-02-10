¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¤¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤Ï¤º¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Ï¡¢¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¤³¤È¡£
³ÊÆ®µ»¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1951Ç¯¤Ë¸µÎÏ»Î¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÎÏÆ»»³¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥Ë¥«¡Ë¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù
