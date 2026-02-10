¡ÔWBC³«ËëÄ¾Á°¡Õ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¡ÖÊá¼êÌäÂê¡×¡¡¹ñÆâÁÈ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥³¥àÌ¤·Ð¸³¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈÅê¼ê¤È¹ñÆâÁÈÊá¼ê¤È¤Î¡ÈÎÏ¤Îº¹¡É¤âµ¤·ü¤«¤ê
¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç¤¤¤è¤¤¤è1¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿WBC¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÖÂÇ¼ÔÀìÇ°¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Ï»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¡ÊFA¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¤ß¡¢ÂçÃ«¤¬È´¤±¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¹ñÆâÁÈ¤Î°ËÆ£Âç³¤¡ÊËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢µÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Êá¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¥°¥é¥Ö¤òÃ¡¤¯¡¡ÀèÆü·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌï¡£¤Û¤«¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°»Ñ¤Ê¤É¤â
¡¡ÂçÃ«¤¬ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤âÅê¼ê¿Ø¤ÏÍ×½ê¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤òÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤àÊá¼ê¤Ï¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡ÊÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤È¹ñÆâÁÈ¤À¡£
¡¡¸µ¹Åç´ÆÆÄ¤ÇÊá¼ê½Ð¿È¤ÎÃ£Àî¸÷ÃË»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÅêµå´Ö¤ò»þ´ÖÀ©¸Â¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡ÊÅê¼ê¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¡Ë¤ÏNPB¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÏÌ¤·Ð¸³¡£ÂåÉ½¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡Ê±¦Éª¸Î¾ã¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î¡Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤äÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤¿¤Á¤«¤é¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ã·î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë»³ËÜ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢ºäËÜ¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃæÂ¼¤Ë¤Ï·Ð¸³¤ÈÅÙ¶»¤¬¤¢¤ë¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤ò¸«¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡ØNumber¡Ù¡Ê1·î22Æü¹æ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬Á°²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿È¯¸À¤À¡£9²óÉ½¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î½éµå¡¢ÂçÃ«¤ÏÃæÂ¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÅê¤²¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï90¥Þ¥¤¥ë¤ÇÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬Êá¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÎÅê¼ê¤È¹ñÆâÁÈ¤ÎÊá¼ê¤Î"ÎÏ¤Îº¹"¤¬¡¢Áª¼ê¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÂçÃ«¤ÎÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Ë¤è¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢µ¤·ü¤«¤ê¤ÊÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¶¯¹ë¹ñ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤âÆÀÅÀ¤Ë¹×¸¥
¡¡WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¶¯¹ë¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ê¤É¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âMLB¤Î°ìÀþµé¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ê¤É¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ÎÉÔ°Â¤â¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÊá¼ê3¿Í¤¬¤¤¤º¤ì¤âÂÇÎ¨2³äÂæ¡¢ËÜÎÝÂÇ°ì·å¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¹ë¹ñ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼«·³¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò½õ¤±¤ëÇ½ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¸¦µæ²È¤ÎÊ¡ÅçÎÉ°ì»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÊá¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë60ËÜ°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿C¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢Èà¤Ï2024Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¼éÈ÷¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÊá¼ê¤ÏÅðÎÝÁË»ß¿ô¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼1¤ò¸Ø¤ë¶¯¸ª¤ÎW¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤Æ¼é¤ì¤ëÊá¼ê¤òÂ·¤¨¤¿¡£Êá¼ê¤¬¹ñÆâÁÈ¤ÎÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¶¯Å¨¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¤¬¡¢¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£
