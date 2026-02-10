ÆüËÜ³ô¥Ð¥Ö¥ë¡ÖÇöÉ¹¤Ë¾è¤Ã¤¿ÂçÁê¾ì¡×¤Ï¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¡© À¤³¦ÅªÅê»ñ²È¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢³ô¼°»Ô¾ì¡ÖÆÍÁ³»à¡×¤Î¾ò·ï
À¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Ë¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¡¦¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡ÖÊÆ·ÐºÑ³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡×¡£±¿ÍÑ»ñ»º20Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª»á¤¬¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¹Ê¸´ó¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¡£ÌÂ¤¨¤ëÆüËÜ¹ñÌ±¤Î»Ñ¤Ï¡¢Èà¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Ï¢Â³´ó¹Æ¥Ñ¡¼¥È4¡ÚÆüËÜ¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¿êÂàÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÄÃøÌ¾Åê»ñ²È¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ËÌ¢±ä¤¹¤ëÌµÎÏ´¶¤ÎÀµÂÎ¡×¡Û¤è¤êÂ³¤¯¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Îò»ËÅª¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ³ô¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ³ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÅµ·¿Åª¥Ð¥Ö¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ÂÁ´¤ÊÁê¾ì¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÈÝ¤Ç¤¹¡£¡ÖË¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖÇöÉ¹¡×¤Î¾å¤ËÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¾ì¤À¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇ¤â¸½¼Â¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1989Ç¯¤ÎÆüËÜ³ô¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê»ñ»º¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤·¤¿¡£³ô²Á¼ý±×Î¨¡ÊPER¡Ë¤Ï60ÇÜ¤Û¤É¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ²Á¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÅÚÃÏ¿ÀÏÃ¡×¤¬¼Ò²ñ¤òÊ¤¤¤¡¢¶ä¹Ô¼çÆ³¤Î²á¾êÍ»»ñ¤¬¿®ÍÑËÄÄ¥¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£³ô²Á¤Î¾å¾º¤Ï¹ñÎÏ¤Î¾ÚÌÀ¤È¸íÇ§¤µ¤ì¡¢¸¸ÁÛ¤ÈÇ®¶¸¤¬»Ô¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î³ô¹â¤Ë·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÇ®¶¸¡×¡Êexuberance¡Ë¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤â¤´µ²±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸µFRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ËµÄÄ¹¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤¬¡Öirrational exuberance¡Êº¬µò¤Ê¤Ç®¶¸¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç»È¤Ã¤¿ÍÌ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ö¥ë¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢¤³¤ÎÆ«¿ì¾õÂÖ¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¶ä¤È¤¤¤¦¡Ö±Æ¤Î°ÂÄêÁõÃÖ¡×¤Î±Æ¶Á
³ô¹â¤Î¡ÖÃæ¿È¡×¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÆüËÜ³ô¾å¾º¤Ï¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ë³°²ß·ú¤ÆÍø±×¤ÎÁý²Ã¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×¤Ë¤è¤ëROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë²þÁ±¤ä³ô¼ç´Ô¸µ¤Î¶¯²½¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤Î¼ÂÊª»ñ»º²óµ¢¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¼ý±×¤âÌ¾ÌÜ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¤Ç¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤äÇÛÅö¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê1980Ç¯Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢´Þ¤ß±×Íê¤ß¤ÎÁê¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÁê¾ì¤¬´í¤¦¤¤¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢³ô²Á¤Î°ìÉô¤¬¡Ö±ß°Â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£°ÙÂØ¤¬±ß¹âÊý¸þ¤ËµÞÈ¿Å¾¤¹¤ì¤Ð¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ç¤ÏÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤·Á¤Ç¼ý±×¸«ÄÌ¤·¤¬Êø¤ì¡¢³ô²Á¤âÄ´À°¤òÌÈ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¶ä¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Î¡Ö±¢¤Î°ÂÄêÁõÃÖ¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡ÖÏÄ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¤Î¤¢¤ëÁê¾ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬³°¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÀÈ¤µ¤òÏªÄè¤·¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¾å¾º¤Î²¸·Ã¤¬°ìÉô¤ÎÂç·¿³ô¤äÍ¢½Ð´ØÏ¢¤ËÊÐ¤ê¡¢Æâ¼û³ô¤äÃæ¾®·¿³ô¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â¡¢»ýÂ³À¤Ø¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿þÌî¤ò·ç¤¯Áê¾ì¤Ï¡¢¹½Â¤Åª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡£
³¤³°Åê»ñ²È¤Î¡ÖÀÅ¤«¤ÊÅ±Âà¡×¤¬°ú¤¶â¤Ë
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁê¾ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤«¤éËÄÄ¥¤·¤Æ¼«Á³Êø²õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢³°Åª¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÆÍÁ³½ª¤ï¤ë¡×²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤âÆüËÜÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¡¢°ú¤¶â¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢¤½¤Î¤È¤°ìµ¤¤ËÀÈ¤µ¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤ÇÇË²õÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¡ÖÆü¶ä¤Î½Ð¸ý¤¬¸½¼Â²½¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£Íø¾å¤²¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄ¹´ü¶âÍ»´ËÏÂ¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê»ñ²È¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÍý²ò¤·¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ³ô¤ò»Ù¤¨¤ëÁ°Äó¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡¢±ß¹â¤Ø¤ÎµÞÈ¿Å¾¤Ç¤¹¡£ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ÎµÞ½Ì¾®¤äÀ¤³¦Åª¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ß¤¬°ÂÁ´ÄÌ²ß¤È¤·¤ÆÇã¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢±ß°Â¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³ô²Á¤Ï°ìÀÆ¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤³°Åê»ñ²È¤Î¡ÖÀÅ¤«¤ÊÅ±Âà¡×¤â¶¼°Ò¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦ÆüËÜ³ô¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇä¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³ô¹â¤Ë¤Ï³¤³°Àª¤ÎÂ¸ºß¤¬·èÄêÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¼ºË¾¤òÀ¼¹â¤Ë¸ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬Çö¤ì¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÛ¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ´í¸±¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö²¼¤¬¤ëÍýÍ³¤Ï³§¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä²¼¤¬¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌýÃÇ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤â¶âÍø¾å¾º¤ÏÍ½¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤âÆ±¤¸¿´Íý¤¬»Ô¾ì¤ÎÄìÎ®¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ê¤Î¤Ï³ô¹â¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¿Í¡¹¤¬¹âÆ¤ÎÍýÍ³¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ô¾ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ìÊø²õ¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¤â´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï¢Â³´ó¹Æ¥Ñ¡¼¥È6¡Ú¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤Ê¹ñ²È¤«¡© Åú¤¨¤Ï¥Î¡¼¤Ç¤¹¡×À¤³¦ÅªÅê»ñ²È¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤¬ÃÇ¸À¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬°ì¿ÍÉé¤±¤«¤éÂçµÕÅ¾¤¹¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¡Û¤ØÂ³¤¯¡£
Ray Dalio¡Ê¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¡Ë¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×ÁÏ¶È¼Ô¡Ë¡¿1949Ç¯ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£À¸¤Þ¤ì¡£12ºÐ¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇMBA¼èÆÀ¸å¡¢1975Ç¯¤Ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×¤òµ¯¶È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ø¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¥º¡Ù¤ÏÀ¤³¦¤Ç200ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë
¹½À®¡¿ÂçÌîÏÂ´ð¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤«¤º¤â¤È¡Ë¡Ê¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯2·î16Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤Ê¹ñ²È¤«¡© Åú¤¨¤Ï¥Î¡¼¤Ç¤¹¡×À¤³¦ÅªÅê»ñ²È¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤¬ÃÇ¸À¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬°ì¿ÍÉé¤±¤«¤éÂçµÕÅ¾¤¹¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¡×