¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¡©¡¡ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤äÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¼«ÂÎ¤Ï¡¢Â£Í¿¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹ ¡Êc¡ËGetty Images
¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë°ä»º¤ÎÀ°Íý¤äÁêÂ³¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤ËÉÔÆ°»º¤ä¼«Æ°¼Ö¡¢ÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤Îºâ»º¤ÎÌ¾µÁ¤ò»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾µÁ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«È½ÃÇ´ð½à¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Á°¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ÏË¡Î§¾å¤ÏÂ£Í¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸Á°¤Ë¿Æ¤Îºâ»º¤ÎÌ¾µÁ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤è¤êÂ£Í¿ÀÇ¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¦¤¨¡¢¤Û¤«¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÇÍý»Î¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ºâ»º¤ò»Ò¤É¤â¤ØÌ¾µÁÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡©
¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Îºâ»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¼«ÂÎ¤Ï¡¢Â£Í¿¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Â£Í¿¤È¤Ïºâ»º¤òÌµ½þ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¸³è¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ÊÉéÃ´ÉÕ¤¤ÇÍ¿¤¨¤ë·ÀÌó¤ò»Ø¤·¡¢Â£Í¿¤¹¤ëÂ¦¤¬ºâ»º¤òÍ¿¤¨¤ë°Õ»×É½¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤¬¾µÂú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸ýÆ¬¤Ç¤âÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë4¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2-1. »à¸å¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤è¤ê¤â¼êÂ³¤¤¬´ÊÃ±
ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢°ä»º¤ÏÌ±Ë¡¾å¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÁêÂ³¿Í¤Î¶¦Í¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ä¸À¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¤¹¤ëÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ç°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¹ç°Õ¤¹¤ë°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Íí¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÈó¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¸Á°¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â£Í¿¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¿Æ¤ÈÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë»Ò¤Î´Ö¤À¤±¤Ç¤½¤Îºâ»º¤ò»Ò¤Ë¾ù¤êÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤ò¤¹¤ì¤Ð²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼êÂ³¤¤ÏÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¶¨µÄ¤âÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤Ëºâ»º¤ò°ú¤ÅÏ¤¹ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿·èÄê¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2-2. ÁêÂ³Áè¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë
ÆÃ¤ËÁêÂ³Áè¤¤¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÔÆ°»º¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤Ï¼«Âð¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Âß²È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÏÊªÍýÅª¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Î²ÈÂ²´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÇµÞ¤ËÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤ÆÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢ÁêÂ³¿Í´Ö¤Î°Õ»×¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¤Ë»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÆ°»º¤òÅÏ¤·¤¿¤¤ÁêÂ³¿Í¤ØÀ¸Á°¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á¾ù¤êÅÏ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îºâ»º¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤¦¤³¤È¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2-3. Ç§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë
¤³¤³ºÇ¶á¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÁêÂ³¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¿Æ¤Î°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁêÂ³¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¤ÎÅö»ö¼Ô¤ä½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Æ¤Ë°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Âß²È¤Î´ÉÍý¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ÎÉÔÆ°»ºÇäµÑ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î»ñ¶â´ÉÍý¡¢¤³¤ì¤«¤éºîÀ®¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬°Õ»×Ç½ÎÏ¤ò¼º¤¦Á°¤Ëºâ»º¤ÎÌ¾µÁ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÀ¸Á°Â£Í¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë°ä¸À½ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³È¯À¸»þ¤ËÉ¬¤ºÍøÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢½ñ¤´¹¤¨¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤¿¤á¤Ë¿Æ¤Î°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤ÎÁá¤á¤Î½àÈ÷¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
2-4. ÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
Â£Í¿ÀÇ¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÎã¤¬¤¢¤ê¡¢¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÀáÀÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¶â¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¸Á°¤ÈÁêÂ³¸å¤ÇÀÇ¶â·×»»¾å¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ£Í¿¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£1Ç¯´Ö¤¢¤¿¤ê·×110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¡×¤ÇÂ£Í¿¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿²Ã»»À©ÅÙ¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À¸Á°Â£Í¿²Ã»»À©ÅÙ¤Ï¡Ö»à¤Ì´ÖºÝ¤ÎÂ£Í¿¤Ï¡¢Ç¯110Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÂ£Í¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ£Í¿ºâ»º¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Ë²Ã»»¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢110Ëü±ß°ÊÆâ¤ÇÂ£Í¿¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÂ£Í¿¼Ô¤«¤é¡¢Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤ë18ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸Á°Â£Í¿¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢2500Ëü±ß¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÎ§20¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤ò²ÝÀÇ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡¢Ç¯110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿À©ÅÙ¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢Ï©Àþ²Á¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢À¸Á°Â£Í¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ©Àþ²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÇ¼ÀÇ³ÛÊ¬¤òÀáÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤äÂß²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á³Û¤ÎÂçÉý¤Ê¸º³Û¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤È¤ÏÁêÂ³¤·¤¿¿Æ¤Î¼«Âð¤ä»ö¶ÈÍÑÂðÃÏ¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤òºÇÂç¤Ç80%ºï¸º¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸Á°¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â¤Õ¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3. ¡Úºâ»º¤Î¼ïÎàÊÌ¡Û¿Æ¤ÎÀ¸Á°¤Ëºâ»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¿Æ¤ÎÀ¸Á°¤Ëºâ»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºâ»º¤Î¼ïÎàÊÌ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
3-1. ÉÔÆ°»º
º£¸å¤âÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤ËÏ©Àþ²Á¤Î¾å¾º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Â£Í¿»þ¤ÎÉ¾²Á³Û¤Çºâ»º¤ò°Ü¤»¤ë¤¿¤á¡¢¾Íè¤ÎÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤Ï¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢À¸Á°¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤·¤ÆÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬Ã±ÆÈ¤Ç°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Á³¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3-2. ÍÂÃù¶â
ÍÂÃù¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈËèÇ¯Â£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ò·×²èÅª¤Ë¸º¤é¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸Á°Â£Í¿²Ã»»À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³Á°7Ç¯´Ö¤ÎÂ£Í¿¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Ë»ý¤ÁÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£110Ëü±ß°ÊÆâ¤ÎÂ£Í¿¤ò¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿³Û¤òÈó²ÝÀÇ¤ÇÂ£Í¿¤Ç¤¤ë¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3-3. Í²Á¾Ú·ô¡Ê³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¡Ë
³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤ÎÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï¿Æ¤Î»àË´»þ¤¬´ð½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸Á°Â£Í¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¾Íè¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤ëÀÇÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¼«¼Ò³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë»ö¶È¾µ·Ñ¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤ÇÆÃ¤ËÀ¸Á°Â£Í¿¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
3-4. ¼«Æ°¼Ö
¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¸Á°¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î¤Û¤¦¤¬¼êÂ³¤¾å¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÂ£Í¿¤â¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹ðÇ¼ÀÇ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¼«Æ°¼Ö¤òÀ¸Á°Â£Í¿¤¹¤ëºÝ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÏÆÃ¤Ë·×»»ÊýË¡¤¬ÌÀ³Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ºÝ¤ÏÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ê¤É¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤âËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤»¤º¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3-5. À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ
¸·Ì©¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾µÁÊÑ¹¹¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¸ú¤ÊÀ¸Á°¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¶â¤äÍÂÃù¶â¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤è¤ê¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÁêÂ³È¯À¸¸å¤Ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤Û¤¦¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡ß500Ëü±ß¡×¤¬»àË´ÊÝ¸±¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¶Â§Åª¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï°ä»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ê¬³ä¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢°äÎ±Ê¬ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°äÎ±Ê¬¤È¤Ï°ä¸À¤Ç¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡Ö°ìÄêÈÏ°Ï¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ëºÇÄã¸ÂÅÙ¤Î°ä»º¼èÆÀ³ä¹ç¡×¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï»ØÄê¤·¤¿¼õ¼è¿Í¤Ë¤Î¤ßÅÏ¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÝ¸±¶â¼õ¼è¿Í¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Æ¤¬À¸Â¸Ãæ¤Ë¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4. ¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì
¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë2¤Ä¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4-1. Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®
Â£Í¿¤Î»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â£Í¿·ÀÌó¤Ï¸ýÆ¬¤Ç¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤«¾Úµò¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸å¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ýÆ¬¤Ç¤ÎÌóÂ«¤¬´°Á´¤Ë¼é¤é¤ì¤º¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ÇÉÔÅö¤Ê²ÝÀÇ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡ÖÅö»ö¼Ô´Ö¤ÇÂ£Í¿¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â¾ÚÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤²¤¿¤ª¶â¤Ï¡ØÌ¾µÁÍÂ¶â¡Ù¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÂ£Í¿Ê¬¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Â£Í¿·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËèÇ¯100Ëü±ß¤º¤ÄÂ£Í¿¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÄê´üÂ£Í¿¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤ò»Ä¤»¤Ð¤³¤¦¤·¤¿²ÝÀÇ¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤ËµºÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ã¯¤¬¤¢¤²¤ë¤Î¤«¡ÊÂ£Í¿¼Ô¤Î»áÌ¾¤È½»½ê¡Ë
Ã¯¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤«¡Ê¼õÂ£¼Ô¤Î»áÌ¾¤È½»½ê¡Ë
¤¤¤Ä¤¢¤²¤ë¤Î¤«¡ÊÂ£Í¿·ÀÌóÄù·ë¤ÎÆüÉÕ¤È¼ÂºÝ¤ËÂ£Í¿¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÆüÉÕ¡Ë
²¿¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤«¡ÊÂ£Í¿ºâ»º¤Î¼ïÌÜ¡¢ÆâÍÆ¡¢¶â³Û¡¢½»½ê¡¢¤½¤ÎÂ¾ºâ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡Ë
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤«¡ÊÂ£Í¿¤ÎÊýË¡¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢½ðÌ¾²¡°õ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢½ðÌ¾¤Ï¼ê½ñ¤¤Ç¡¢²¡°õ¤Ï¼Â°õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¿®ÍêÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤ÎÎã¡£½ðÌ¾²¡°õ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢½ðÌ¾¤Ï¼ê½ñ¤¤Ç¡¢²¡°õ¤Ï¼Â°õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¿®ÍêÀ¤¬¹â¤Þ¤ë
4-2. ÅÐµ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¼êÂ³¤
Ì¾µÁÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢¤½¤Îºâ»º¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍÂÃù¶â¡Û
¸½¶â¤ÇÂ£Í¿¤ò¤¹¤ë»öÎã¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¤ß¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂè»°¼Ô¤Ë¼ÂÂÖ¤Î¾ÚÌÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢Â£Í¿¤ò¤¹¤ëÂ¦¤Î¸ýºÂ¤«¤éÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Î¸ýºÂ¤ØÁ÷¶â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£110Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö¤Ç°ìÅÙ¤Ë110Ëü±ßÁ÷¶â¤·¤Æ¤â¡¢50Ëü±ß¤È60Ëü±ß¤Ç2²ó¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆÂ£Í¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÉÔÆ°»º¡Û
ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ÎÅÐµ¼êÂ³¤¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º½êºßÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ëË¡Ì³¶É¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏË¡Ì³¶É¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¤Ò¤Ê·Á¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê£»¨¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÐµ¼êÂ³¤¤ÎÀìÌç¤Ç¤¢¤ë»ÊË¡½ñ»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼êÂ³¤ÈñÍÑ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¼èÆÀÀÇ¤äÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤Ê¤É¤Î¼ÂÈñ¤ÎÈñÍÑ¤È»ÊË¡½ñ»ÎÊó½·¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇ¶â¤ò´Þ¤à¼ÂÈñ¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤«¤é»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ÊË¡½ñ»ÎÊó½·¤ÏÉÔÆ°»º¤Îµ¬ÌÏ¤ä¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢5Ëü±ß¤«¤é15Ëü±ß¤Û¤É¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ²Á¾Ú·ô¡Û
³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤ÎÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÂ£Í¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ï¡¢¸¶Â§Åª¤ËÆ±¤¸¾Ú·ô²ñ¼ÒÆâ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¿·µ¬¤Ç¾Ú·ô¸ýºÂ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò½êÄê¤ÎÍÍ¼°¤Î½ñÎà¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Â£Í¿¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼«Æ°¼Ö¡Û
¼«Æ°¼Ö¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤Ï¡¢¤Þ¤ºÉ¬Í×½ñÎà¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñÎà¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µì½êÍ¼Ô¤È¿·½êÍ¼Ô¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÍÑ°Õ¤¹¤Ù¤½ñÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¼«Æ°¼Ö¸¡ººÅÐÏ¿Áí¹ç¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤Î¡ÖÉ¬Í×½ñÎà¡×¤Î¥Úー¥¸¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢°ÜÅ¾ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶Â§Åª¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê½êÍ¼Ô¤¬½»½ê¤ò´É³í¤¹¤ë±¿Í¢»Ù¶É¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢±¿Í¢»Ù¶É¤ÏÊ¿Æü¤Î¤ß¤Î³«Ä£¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Ç°ÜÅ¾ÅÐÏ¿¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¤Ï¡¢¼êÂ³¤¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹Ô¤¨¤ëOSS¿½ÀÁ¤Î¤Û¤«¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ä¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ËÂå¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¤Î°ÜÅ¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤äÇ¤°ÕÊÝ¸±¤ÎÊÑ¹¹¤âËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Æ°¼Ö¤Î°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ëÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼èÆÀÈñÍÑ¤ä°ÜÅ¾ÅÐÏ¿¼ê¿ôÎÁ¡¢¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÈñÍÑ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
5. ¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢ÁêÂ³³«»ÏÁ°¤Î°ìÄê´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂ£Í¿¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5-1. Â£Í¿ÀÇ¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
Æ±¤¸É¾²Á³Û¤Îºâ»º¤ò°Ü¤¹¾ì¹ç¤ËÂ£Í¿¤ÈÁêÂ³¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È°µÅÝÅª¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÇÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÉÔÆ°»º¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¤Ç¤Î¼èÆÀ»þ¤Ë¤ÏÌÈ½ü¤È¤Ê¤ëÉÔÆ°»º¼èÆÀÀÇ¤¬Â£Í¿»þ¤Ë¤Ï¤«¤«¤ëÅÀ¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â£Í¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¶â³Û¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁêÂ³ÀÇ³Û»î»»¤Ç¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎñÇ¯²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤Î·×»»¡£Â£Í¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¶â³Û¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁêÂ³ÀÇ³Û»î»»¤Ç¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
5-2. ÁêÂ³³«»ÏÁ°¤Î°ìÄê´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂ£Í¿¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë
1Ç¯´Ö¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¤ÇÂ£Í¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î°ìÄê´ü´Ö¤Ë¤·¤¿Â£Í¿¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¾å¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ë¡Ö²Ã»»¡×¤·¤Æ°·¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿²Ã»»¡×¤ä¡Ö»ý¤ÁÌá¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£
¸¶Â§Åª¤Ë¤ÏÁêÂ³³«»ÏÁ°7Ç¯´Ö¤ÇÂ£Í¿¤·¤¿ºâ»º¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤È¤ß¤Ê¤µ¤ìÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î7Ç¯´Ö¤Î»ý¤ÁÌá¤·¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü°Ê¸å¤ÎÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¤Ë¤è¤ëÂ£Í¿¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Î»ý¤ÁÌá¤·¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¡¢»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁêÂ³¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ä¸À¤Çºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Â¹¤ä¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤äÂ¹¤Ëºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6. À¸Á°Â£Í¿¤ÎÀÇÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¡©
À¸Á°Â£Í¿¤ÎÀÇÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÎñÇ¯Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦
ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
Â£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
6-1. ÎñÇ¯Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦
Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¾¯¤·¤º¤Ä¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê£¿ôÇ¯¤Î¥Èー¥¿¥ë¤ÇÁêÂ³ºâ»º¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢À¸Á°Â£Í¿²Ã»»¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â£Í¿¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¤Î²Ã»»¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ7Ç¯´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²Ã»»¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô°Ê³°¤Ø¤ÎÂ£Í¿¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤äÂ¹¤Ø¤ÎÂ£Í¿¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ä°äÂ£¡Ê°ä¸À¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀº»»²ÝÀÇÂ£Í¿¤Çºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸Á°Â£Í¿²Ã»»¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û
6-2. ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
ÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦Â£Í¿ÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬2500Ëü±ß¤¢¤ê¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È°ìÎ§20¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¼ÀÇ³Û¤¬·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¤Ç¤Ï7Ç¯´Ö¤Î»ý¤ÁÌá¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¤¤ÁªÂò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ë¡¢¤Þ¤ºÀÇÌ³½ð¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÏ½Ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸¶Â§Åª¤Ë¤ÏÎñÇ¯Â£Í¿À©ÅÙ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÂ£Í¿¤¬60ºÐ°Ê¾å¤ÎÉãÊì¤Þ¤¿¤ÏÁÄÉãÊì¤«¤é¡¢18ºÐ°Ê¾å¤ÎÄ¾·ÏÈÜÂ°¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ø¤ÎÂ£Í¿¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û
6-3. Â£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
À¸Á°Â£Í¿¤ÎÀÇÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶µ°é»ñ¶â¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Û
30ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¬ÉãÊì¤äÁÄÉãÊì¤«¤é¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æºâ»º¤òÂ£Í¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¬30ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¶µ°é»ñ¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¡¢1500Ëü±ß¤ò¸ÂÅÙ¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°é»ñ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æþ³Ø¶â¤ä¼ø¶ÈÎÁ¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Â£Í¿¤·¤¿¶âÁ¬¤Î¤¦¤Á¤Ë»Ä³Û¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ú·ëº§¤ä»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Û
18ºÐ°Ê¾å50ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¬ÉãÊì¤äÁÄÉãÊì¤«¤é·ëº§¤ä»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¡¢ºâ»º¤òÂ£Í¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¬50ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë·ëº§¤ä»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¡¢1000Ëü±ß¤ò¸ÂÅÙ¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢Â£Í¿¤·¤¿¶âÁ¬¤Î¤¦¤Á¤Ë»Ä³Û¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢2027Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ú½»Âð¼èÆÀÅù»ñ¶â¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Û
½»Âð¼èÆÀÅù»ñ¶â¤ÎÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¤È¤Ï¡¢ÉãÊì¤äÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤«¤é½»ÂðÍÑ²È²°¤Î¿·ÃÛ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ¶â¤òÂ£Í¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð°ìÄê³Û¤Þ¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£°ìÄê¤ÎÂÑ¿ÌÀ¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÀ¤Ê¤É¤ò»ý¤ÄÎÉ¼Á¤Ê½»ÂðÍÑ²È²°¤Ï1000Ëü±ß¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï500Ëü±ß¤Þ¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢2026Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
7. À¸Á°Â£Í¿¤Ë¤è¤ëÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÀÇÍý»Î¤ÏÀÇ¶â¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¸Á°Â£Í¿¤ÎÀÇ¶âÂÐºö¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢Â£Í¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÁêÂ³¤¹¤ëºâ»º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ë°ìÊý¡¢Â£Í¿¤ò¤¹¤ì¤ÐÁêÂ³ºâ»º¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¤È¹â¤¤Â£Í¿ÀÇÎ¨¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºâ»º¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÍý»Î¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆÃÎã¤ä¹µ½ü¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ£Í¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤éÀÇ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸å²ù¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤ÏË¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Î§¾å¤Î¼êÂ³¤¤Ë±è¤Ã¤Æ³Î¼Â¤ËÀ¸Á°Â£Í¿¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
8. ¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëºâ»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÉÔÆ°»º¤òÀ¸Á°Â£Í¿¤¹¤ë¤È¡¢Â£Í¿ÀÇ°Ê³°¤Ë¤âÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¡©
ÉÔÆ°»º¤òÀ¸Á°Â£Í¿¤¹¤ë¤È¡¢Â£Í¿ÀÇ°Ê³°¤ÎÀÇ¶â¤â¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉÔÆ°»º¼èÆÀÀÇ¡Û
¼èÆÀ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¡Ê²ÝÀÇÉ¸½à³Û¡Ë¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¶èÊ¬¤´¤È¤ÎÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤¿¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÚÃÏ¤ª¤è¤Ó²È²°¡Ê½»Âð¡Ë¡§100Ê¬¤Î3
¡¦²È²°¡ÊÈó½»Âð¡Ë¡§100Ê¬¤Î4
¤Ê¤ª¡¢2027Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿ÂðÃÏ¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÝÀÇÉ¸½à³Û¤Ï²Á³Ê¤Î2Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¡Û
Â£Í¿¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1000Ê¬¤Î20¤ò¤«¤±¤¿¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°õ»æÀÇ¡Û
¸¶Â§Åª¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÂ£Í¿¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï°õ»æÀÇ200±ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤ÎÆâÍÆ¤ÏÂ£Í¿¤Î¾ì¹ç¤ÎÀÇ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤È°õ»æÀÇ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
Q. ¿Æ¤¬»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÍÂ¶â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀÇ¶âÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¡©
¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ£Í¿¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÍÂ¶â¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì¾µÁÍÂ¶â¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÜÆ°¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ì¾µÁÍÂ¶â¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â£Í¿¼«ÂÎ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤Ï¡¢Â£Í¿¼Ô¤ÎÁêÂ³»þ¤ËÁêÂ³ºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Â£Í¿¤¹¤ëÂ¦¤ÈÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Î¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ§¼±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÂ£Í¿·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÄãÇ¯Îð¤Î¤¦¤Á¤ÎÂ¿³Û¤Î¶âÁ¬Â£Í¿¤Ï¡¢¶µ°é¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¤Ä¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¶âÁ¬¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Q. ÍÂÃù¶â¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©
¿Æ¤Î¸ýºÂ¤ÎÌ¾µÁ¤ò»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â£Í¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò²òÌó¤·¤Æ¸½¶â¤Ç¹Ô¤¦¡¢¤½¤Î¸½¶â¤ò»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍÂ¶â¸ýºÂ´Ö¤ÇÁ÷¶â¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¡©
ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢¼ïÎà¤äÍ×·ï¤¬Ê£»¨¤Ê¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤ÎÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÀÇÍý»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤Ø³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆÃÄêµï½»ÍÑÂðÃÏÅù¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¼«Âð¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÆÃÎã
¡¦ÆÃÎãÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÇÛ¶ö¼Ô¡¢Æ±µï¿ÆÂ²¡¢Æ±µï¿ÆÂ²°Ê³°¤Î²È¤Ê¤»Ò
¡¦¸º³Û³ä¹ç¡§80¡ó
¡¦¸ÂÅÙÌÌÀÑ¡§330㎡
¡ÚÂßÉÕ»ö¶ÈÍÑÂðÃÏÅù¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬ÂßÉÕÍÑ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂðÃÏ¤Ê¤É¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÆÃÎã
¡¦ÆÃÎãÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÂßÉÕ»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿¿ÆÂ²
¡¦¸º³Û³ä¹ç¡§50¡ó
¡¦¸ÂÅÙÌÌÀÑ¡§200㎡
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂðÃÏÅù¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÆÃÄê»ö¶ÈÍÑÂðÃÏÅù¡¢Æ±Â²²ñ¼Ò¤Î»ö¶È½ê¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂðÃÏÅù¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÆÃÄêÆ±Â²²ñ¼Ò»ö¶ÈÍÑÂðÃÏÅù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
9. ¤Þ¤È¤á À¸Á°¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ÏÀÇÍý»Î¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª
À¸Á°¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ï¡¢ÁêÂ³»þ¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼êÂ³¤¾å¤Ï´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÑ¹¹¸å¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤ä¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤â¹Í¤¨¤Æ¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â£Í¿ÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¾ì¹ç¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ£Í¿¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¿Ê¤áÊý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Â£Í¿¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤Î¥Èー¥¿¥ë¤ÇÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÁêÂ³ÀÇ´Ø·¸¤Î¸½¾õÊ¬ÀÏ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÎã¤ÎÅ¬ÍÑÍÌµ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀÇÍý»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸Á°Â£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ¤Ëº£¸å¡¢ÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£À¸Á°¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Æ¤Î°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤äÇ¤°Õ¸å¸«¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼êÂ³¤¤¬ÂÚ¤ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Êºâ»º¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸Á°¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÌ³·Ð¸³¤ÎÂ¿¤¤ÀÇÍý»Î¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Áá´ü²ò·è¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÇ¶â¤Î¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀÇÍý»Î¤À¤È°Â¿´´¶¤¬Áý¤¹¤¿¤á¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤âÁêÂ³¤Ç¤â¡¢¤¼¤ÒÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ëÀÇÍý»Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êµ»ö¤Ï2026Ç¯2·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë