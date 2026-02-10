ÎëÌÚÍö¡¹¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤14ºÐÅö»þ¤ÎµëÎÁÌÀ¤«¤¹¡Ö»Å»ö¤ò¤¹¤ëÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÎëÌÚÍö¡¹¡Ê50¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤Åö»þ¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï36Ç¯Á°¤Î1990Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö8·î¤Ë15ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÃúÅÙ1Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ¤³¦¤«¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ëÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¡Ëè·î¤Î¤ªµëÎÁ¤¬3Ëü±ß¤«¤é8Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â³Î¤«¤³¤ÎÊÕ¤ê¡×¤ÈÅö»þ¤ÎµëÎÁ¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÆâºß¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ÊÀ³Ê¤Î¼«Ê¬¤È»Å»ö¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤º¾¯¤·¥â¥ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¾ÃÈñÀÇ¤òÁèÅÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Á°Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂçÇÔ¤ä¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉÊø²õ¤ä¡¡Ì±¼ç²½¤òµá¤á¤Æ¤Î¥Ç¥â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê·ãÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿Í¡¹¤¬²¿¤«¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤µ¤Ë2025Ç¯¡Á2026Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¤ÈÅö»þ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö°ø¤ß¤Ë1990Ç¯¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤«¤é¾ÃÈñÀÇ¤¬ÀßÄê¤µ¤ìÍâÇ¯¤Ë¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤ËÆÍÆþ¤Ã¤Æ»ö¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¡¤ª¤ó¤Ê¤¸¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤¬Íè¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é2026Ç¯¡¡À¤ÁêÅª¤Ë¤Ï·ãÆ°¤ÎÍ½´¶¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡ª¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï36Ç¯Á°¤È°ã¤Ã¤Æ»äÃ£¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¿§¤ó¤Ê¾ðÊó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î°Õ»×·èÄê¤â²ÄÇ½¤À¤·¼ºÇÔ¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹½ÐÍè¤ë¤Î¤¬¿Í´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¤½¤¦¿®¤¸¤¿¤¤¡ËÎã¤¨·ãÆ°¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤Êý¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£