Ç¯¶â¤Î¡Ò·«¤ê²¼¤²¼õµë¡Ó¤ÇºÇÂç200Ëü±ß¤Î¡Ö²ÃµëÇ¯¶â¡×¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¡£¼õ¼è³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ò·«¤ê¾å¤²¼õµë¡Ó¤òÁª¤ÖÏ·¸åÀïÎ¬¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
¡ÖÇ¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤ÆÁý¤ä¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¡×¤È¤¤¤¦ÄêÀâ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³ÛÌÌ¤Î¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¤äÊÝ¸±ÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Î¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê»Ä¤ê¡×¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¦ 60ºÐ¤«¤é¤Î¸¤¤¡Ö¤ª¶â¤Î²ó¤·Êý¡×¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÇFP¤Î²£ÅÄ·ò°ì»á¤¬¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È·«¤ê¾å¤²¼õµë¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¼õµë¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤È¡Ö²ÃµëÇ¯¶â¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â
Ç¯²¼¤ÎºÊ¡ÊÉ×¡Ë¤¬¤¤¤ëÊý¤¬Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö²ÃµëÇ¯¶â¡×¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ÃµëÇ¯¶â¤Ï¡ÖÉ×¡ÊºÊ¡Ë¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëºÝ¡×¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢É×¡ÊºÊ¡Ë¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤â»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£5ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¡ÊÉ×¡Ë¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢É×¡ÊºÊ¡Ë¤¬65ºÐ¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ì¤Ð65ºÐ¤«¤é69ºÐ¤Þ¤Ç²ÃµëÇ¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¡ÊºÊ¡Ë¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò5Ç¯·«¤ê²¼¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇºÊ¤Ï65ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ùµë¤Î¾ò·ï¤«¤é³°¤ì¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï5Ç¯Ê¬¤ÇÌó200Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤êÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·«¤ê²¼¤²¤Ï¡¢´ðÁÃÇ¯¶âÉôÊ¬¤À¤±¤Î·«¤ê²¼¤²¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¤À¤±¤Î·«¤ê²¼¤²¤âÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤Î¼õµë¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢´ðÁÃÇ¯¶âÉôÊ¬¤À¤±¤ò·«¤ê²¼¤²¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¤Ï65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¤Î·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ÏËÜÅö¤ËÉÔÍø¤Ê¤Î¤«
·«¤ê²¼¤²¤Î¤ªÆÀÅÙ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ëÈ¾ÌÌ¡¢·«¤ê¾å¤²¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÉÔÍø¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¶â¼õµë¤ò1Ç¯·«¤ê¾å¤²¤ë¤È4.8¡ó¡¢5Ç¯¤Ç24¡ó¡¢»Ùµë³Û¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
60ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤ÎÇ¯¶â³Û¤Î76¡ó¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬À¸³¶Â³¤¯¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤È·«¤ê²¼¤²¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·Â³¤±¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤ÏÄ¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ëÊÝ¸±¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë³Û¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·«¤ê¾å¤²¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Áá¤¯¼õµë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢·«¤ê²¼¤²¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤Ê¤é70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ60ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤¤¿Í¤Ê¤é¡¢60ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â·«¤ê²¼¤²¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï70ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£Ë¾¤ó¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤¤¤Î¤ËÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏË¾¤ó¤À¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
60ºÐ°Ê¹ß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¡£Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¡£
·«¤ê²¼¤²¡¢·«¤ê¾å¤²¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤ÆÇ¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é½ª¿È¤ÇÁý³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ·«¤ê¾å¤²¼õµë¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë
65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤Ê¤éÇ¯¶â¤ò·«¤ê¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢60ÂåÁ°È¾¤Ç¤ÏÇ¯´Ö60Ëü±ß¡ß5Ç¯Ê¬¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ë¶ÈÇ¯¶â¤äiDeCo¤¬¤¢¤ë¤¬°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Ê¤É¤Ç¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ò·«¤ê¾å¤²¤ÆÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿Ç¯¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¹âÎð´ü¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÈñ¤ä¸øÅª²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£