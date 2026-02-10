ºÊ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤«¤éÆþ¤ë¡ÄºÊ¤Î¡Ö¥Õ¥¥Ï¥é¡×¤Ë¶±¤¨¤ë50ÂåÃËÀ¤Î¡È¸å²ù¤ÎÆü¡¹¡É¡Ú¥ë¥Ý¡Û
¥Õ¥¥Ï¥é¡ÊÉÔµ¡·ù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤ä¸ÀÆ°¤ò°Õ¿ÞÅª¤Þ¤¿¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÀº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤ä°µÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥Õ¥¥Ï¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤«¤é¤ÎÈï³²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«Æü¿·Ê¹¼èºàÈÉ¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¥ë¥Ý¡¡½ÏÇ¯Î¥º§¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¾åºÊ¤Î¥Õ¥¥Ï¥é¤Ë¶±¤¨¤ë50ÂåÉ×¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤¿¤áÂ©¡ÖºÊ¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ç¡Ä¡×¡¡Çº¤ß¸ì¤ì¤Ê¤¤É×¤ÎÀ¤´ÖÂÎ
Êª²»¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¡¢ºÊ¤ËÀåÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
»Í¹ñÃÏÊý¤Î50ÂåÃËÀ¤Ï¡¢Ç¯¾å¤ÎºÊ¤È¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£»ÍÈ¾À¤µª¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÏÃ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ1Ç¯¤Û¤É¤Ç·ëº§¤·¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¤À¤¬¿ôÇ¯¸å¡¢ºÊ¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤È¤²¤È¤²¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶°ø¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎºÊ¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¤Ç¿·À¸»ù¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤¢¤Î¤È¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼êÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°éµÙ¤ò¼è¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×
»Ò¤É¤â¤Ï¿²ÉÕ¤«¤º¡¢Ìëµã¤¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡£ÃËÀ¤¬¤¢¤ä¤·¤Æ¤â¾õ¶·¤Ï°¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡£°é»ù¤ò°ì¿ÍÇ¤¤µ¤ì¤¿ºÊ¤Ï¡¢»º¸å¤¦¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤Ã¤¿¡£µ¢Âð¤·¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤ê¡¢Éô²°¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡©¡¡»Ò¤É¤â¤¬µ¯¤¤ë¤À¤í¡×¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÊª²»¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¡¢ÀåÂÇ¤Á¤ò¤µ¤ì¤¿¡£ºÊ¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÉÔµ¡·ù¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥¡¡ÄÉ×¤¬²¿¤«ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤À¤±
Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿¤ê¡¢¿©´ï¤ò¥¬¥Á¥ã¥ó¤ÈÃÖ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£²¿¤è¤ê¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ï¡¢ËèÆüÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤¿¤áÂ©¤À¤Ã¤¿¡£
²¿¤È¤«²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¿¼¤¤¡Ö¥Ï¥¡¡×¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÌµ»ë¡£¤¿¤áÂ©¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾õ¶·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤à¤·¤í°²½¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×ºÊ¤¬Êú¤¯º¨¤ß
ºÊ¤¬¤¤¤ÄÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Í½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤À¤ó¤À¤óÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢·ë¶É¤ÏÅÜµ¤¤ò´Þ¤à¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤«¤Ä¤Æ°é»ù¤ÇÊú¤¨¤¿ÉÔËþ¤ò¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ºÊ¤Ï¤¤¤Á¤Éµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤È¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤â¤¤¤é¤À¤Á¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï°ã¤¦Éô²°¤Ë¹Ô¤¡¢Â©¤òÀø¤á¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£
ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥ê¥ó¥¹¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÊÂ¤Ó½ç¤¬¸·Ì©¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤º¤é¤¹¤È¡¢¡ÖÁ°¤â¸À¤Ã¤¿¤À¤í¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤äÊª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£
Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ð¥¿¡¼¤äµíÆý¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âÈÝÄê¤«¤éÆþ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃËÀ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
²ÈÂ²¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¼êÇÛ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÃËÀ¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡£
´õË¾¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö²¿¤Ç¤âÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤¤¤¶½Ð¤«¤±¤ë¤È¡¢ºÊ¤ÏÉ¬¤º¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ºÊ¤ÏÃËÀ¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ïµ¡·ù¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÅØ¤á¤â¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤â¡ÖÊÌ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ÎÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡£
·ëº§¤·¤Æ10Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ñÌ£¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Ë¡¢°ìÅÙ¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤ÎÊÕ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Â¾°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Ï´é¤ò¤·¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖÊü¤Ã¤È¤¤¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÄÉ×¤Î¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö
¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Ï¢ÆüÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢ºÊ¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä¶Ý¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Í¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃËÀ¤Ï¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
É×¤¬¤ß¤Ä¤±¤¿¡È°ÂÂ©¤ÎÃÏ¡É
Âç³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Ï2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¡¢¤¤¤Þ²È¤Ë¤ÏºÊ¤ÈÃËÀ¤ÎÆó¿Í¤¤ê¤À¡£
Í¾·×¤Ê¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶ËÎÏ¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤Ê¤É¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤À¤±¡£¤¿¤Þ¤ËºÊ¤ØÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤«¤éÆþ¤ê¡¢·É¸ì¤ò»È¤¦¡£µÙÆü¤ÏÄ«Áá¤¯¤«¤é³°½Ð¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÊ¤¬³°¤ÎÃ¯¤«¤ËÉ×¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡Ö¥ä¥Ä¤¬¡×¡Ö¥¦¥Á¤Î¥Ð¥«¤¬¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃËÀ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬°ìËç¤â¤Ê¤¤¡£´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤¦¤ËÄü¤á¤¿¤¬¡¢Î¥º§¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃËÀ¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÀ¤´ÖÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Î¥º§¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¿ÈÂÎÅª¤ÊË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢É½¸þ¤¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÂÎºÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÊ¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëµ¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀSNS¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÊ¤«¤é¤Î¡Ö¥Õ¥¥Ï¥é¡×¤ËÇº¤àÉ×¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¤âºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Àé¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¡¢´ö¤Ä¤â¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖºÊ¤Ë¤¢¤¿¤ëÉ×¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤¤¤Þ¿´¤«¤é¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤º¤ËºÑ¤à½ÐÄ¥¤Î¤È¤¤Ê¤Î¤À¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÏÃ¤¹¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¼èºàÈÉ