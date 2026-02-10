¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÆî¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö32ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿Ìî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡¢75ºÐ¤Îº£²ó¤¬Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥é¥¹¥È¡£³«ºÅ¤òË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ðÌ¾¤Ç·è¿´¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡×
2026Ç¯2·î10Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÆî¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Æî¤µ¤ó¤é¤¬»²²Ã¤·¤ÆºòÇ¯11·î¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè19²ó¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÆî¤µ¤ó¤¬¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2024Ç¯9·î¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¿´¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö²»³Ú¤â¼«Á³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤¬Æî¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ëÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯ºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡Ê¹½À®¡§´Ý»³¤¢¤«¤Í¡¡»£±Æ¡§Æ¶ß·º´ÃÒ»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Á³Ë¤«¤Ê¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç
* * * * * * *
Ã¯¤«¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï1981Ç¯¡¢·§ËÜ¸©°¤ÁÉ·´»º»³¡Ê¤¦¤Ö¤ä¤Þ¡ËÂ¼¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬32ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤ä75ºÐ¡£¤¢¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤â´ÔÎñ¤ò²á¤®¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò¤·¤ÆÂ¹¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤½¤â¤½¤â¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢75Ç¯¤ËµÈÅÄÂóÏº¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ö¤Ä¤ÞÎø¡×¤Ç¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½²Æ¤ÎÌî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÂóÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢69Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤«¤°¤äÉ±¤ò²ò»¶¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤«¤°¤äÉ±¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ä¤ÞÎø¡×¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Ç5Ëü¿Í¡¢·Ù»¡È¯É½¤Ç6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ï·Ù»¡È¯É½¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÍ¼ÍÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ËþÅ·¤ÎÀ±¤Î²¼¤ÇÌëÄÌ¤·²Î¤¤¡¢¤È¤â¤ËÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¡£²¿Ëü¿Í¤â¤Î´¿À¼¤¬ÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÂóÏº¤µ¤ó¤Î¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¡×¤òÂç¹ç¾§¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉËÜÅö¤Ë´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¾Æâ¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬ÂçÎÌ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤¾¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é5Ç¯¡¢¤¢¤Î´¶Æ°¤òÌ´¸«¤Æ³«¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Âè°ì²ó¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÎËÍ¤ÏÂçÊ¬¤Ø¤Î°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾ì½ê¤Ï¶å½£¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·§ËÜ¤Î¡ÖÈÜÌï¸Æ¤ÎÎ¤¡×¡£°¤ÁÉ»³¤Î»³±ü¤È¤¤¤¦ÊØ¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂçÀª¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ÅöÆü¡¢¤É¤¦¤â±À¹Ô¤¤¬¤¢¤ä¤·¤¤¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¥É¥·¥ã¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤ÇÍë¤¬¥´¥í¥´¥íÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¥É¥«¡¼¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¡£ÅÅ¸»¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÃæ»ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢±«É÷¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇËÍ¤é¤Ï½É¼Ë¤ËÌá¤í¤¦¤È¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤êÁë¤Î³°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²ñ¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë500¿Í¤À¤«1000¿Í¤À¤«¤Î¿Í¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡£
¥°¥Ã¤È¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÞî±U¥¿¡¼¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¿ô¶Ê²Î¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Ã¤«¤êÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¶å½£¤Ç10Ç¯Â³¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Àë¸ÀÄÌ¤ê¶å½£¤Î³ÆÃÏ¤Ç10Ç¯¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¾ìÌÌ¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£88Ç¯¤ÎÂçÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¡ÊÂôÅÄ¸¦Æó¤µ¤ó¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°°ìÊÕÅÝ¤Î±éÌÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç³×Ì¿Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤·¤¿10²óÌÜ¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£ÀáÌÜ¤Î²ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂóÏº¤µ¤ó¡¢¾¾»³Àé½Õ¤µ¤ó¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤µ¤ó¡¢¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¡¢¥Á¥ã¥²¡õÈôÄ»¡¢É÷¡¢µÞî±·ëÀ®¤Î¤«¤°¤äÉ±¡Ä¡Ä¤È¹ë²Ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡3Ëü3000Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡£
¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÅöÆüÂ³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºô¤ò³°¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çò¡¹¤ÈÌë¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤æ¤¯¤Ê¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤¿¸÷·Ê¤ÏÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¤¢¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
¸ýÉý¤Ã¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¿ÀÍÍ¤«¤é»ÈÌ¿¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢Ã¯¤«¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¿®¤¸¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤
¤¤¤Ã¤¿¤ó90Ç¯¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿99Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Ç¡¢2009Ç¯¤ËÀÅ²¬¤Î¤Ä¤ÞÎø¤Ç¡¢14Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¼êºî¤ê¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¾ì½ê·è¤á¤«¤é¹½À®¡¢±é½Ð¡¢¥²¥¹¥ÈÁª¤Ó¡¢²Ì¤Æ¤Ï¥²¥¹¥È¤ÎÁ÷·Þ¤Î¼êÇÛ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆËÍ¤¬·è¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¡¢²¿¤«¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤Ë²»¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï»öÁ°¤Ë¼þÊÕ¤Î2¡Á3Ëü¸®¤Î¤ªÂð¤Ë¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Ó¥é¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¼«¤é¸ò¾Ä¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤â¡¢ÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Çµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬Ìî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡£Å´¹ü¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç1000Ëü±ßÃ±°Ì¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ¿å¤ÎË¢¡£Å·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡£¤³¤ì¤¬Àº¿À±ÒÀ¸¾å¤â¤Ã¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤µ¤¹¤¬¤Ë¸Â³¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï5Ç¯Á°¡¢70¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Á¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢°ì²óÌÜ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡Ù¤Ï¼ä¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡£ÂÅ¶¨°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¤Í¡×¤Ë½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢¡Ø¤Þ¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¶¼¤·¤Ë¶á¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é½ðÌ¾¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÍ¤¬¥Ó¥·¥Ã¤È½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤Î9·î23Æü¤Î¸ø±é¤¬¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¡£Æ´¤ì¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ì´¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°Æâ¤Ç¤¹¤«¤éÅ·µ¤¤Î¿´ÇÛ¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤ä¡¢¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤ÏÌî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤Ë¿Í¹©¼Ç¤òÉß¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é1000¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«Æ°°÷¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢²°Æâ¤Ç»ØÄêÀÊ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Þ¡¼¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤È¿¹»³ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¤µ¤Æ¤µ¤Æ¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤¤¤Þ¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡£¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ä¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ÎÀ¤¤Ï½ô¹ÔÌµ¾ï¤Ç¤¹¤«¤é»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡£²¿»ö¤â¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤ê¤¬¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤í¤¦¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
