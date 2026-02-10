衆議院選挙から一夜あけ、9日、各党の三重県連の関係者が会見を行いました。

自民党三重県連の田村憲久会長は、県内全ての小選挙区で勝利したことについて「高市総理の存在感や責任ある積極財政という政策が評価された」と語りました。

一方、立憲民主党三重県連の小島智子暫定代表は、3区の岡田克也氏をはじめ中道改革連合の前職全員が落選したことについて「高市旋風を上回るような熱量を皆様に示し切れなかった」と話した上で、短期決戦とインターネットやSNSの存在を敗因に挙げました。

公明党三重県本部の今井智広幹事長も「非常に厳しい結果だ」と振り返った上で、「党名が変わり『中道改革連合』の名前がどれだけ浸透していたのか、検証したい」と語りました。

県内の国政選挙で初めて候補者を擁立した国民民主党三重県連の金森正代表は、短期決戦で「組織的に100%の力を出せなかった。もう少し日数があれば結果が違ったのではないか」と選挙戦を振り返りました。

日本共産党三重県委員会の大嶽隆司委員長は、今回の選挙で東海比例ブロックで議席を失い「非常に残念だ」とした上で、比例票の減少について、チームみらいなど新興政党に票が流れている可能性などを原因として挙げました。