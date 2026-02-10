STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤Ç½»Âð¤¬ÇúÈ¯¤·£µ¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢£²·î£±£°Æü¸áÁ°£±£°»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

£¹Æü¸áÁ°£µ»þ¤´¤í¡¢ÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é½»Ì±¤Î£¶£°Âå¤Î½÷À­¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ£´¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌ¥¬¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î½»Âð³¹¤Ç¤Ï½¸Ãæ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¥¬¥¹¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Î¸¡ºº¤Ç°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¥¬¥¹Ï³¤ì¤Î²ÄÇ½À­¤ò´Þ¤á½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èï³²ÈÏ°Ï¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£