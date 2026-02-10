USGAが「全米オープン」予選の日程＆会場を発表 日本は5月25日に日野GCで実施
全米ゴルフ協会（USGA）は9日、今年の6月18〜21日に開催される「全米オープン」（ニューヨーク州/シネコック・ヒルズGC）出場をかけた予選会場を発表した。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
まずは4月20日から5月18日まで、米46州とカナダ、メキシコの110会場で地区予選を開催。そこを勝ち抜いた選手や、地区予選免除の権利を持つ選手は、5月18日、25日、6月8日に行われる最終予選に出場する。米国10会場のほか、英国（5月18日）、日本（5月25日）、カナダ（6月8日）で行われ、日本予選は滋賀県にある日野ゴルフ?楽部 キングコースで開催。滋賀県のタラオカントリークラブ・西コースで開かれた昨年の日本予選では杉浦悠太、スコット・ビンセント（ジンバブエ）、香妻陣一朗の上位3人と、リザーブ（補欠）1番手の河本力が本戦出場権を手にした。最終予選は一日に36ホールを消化し、上位者が本戦チケットを手に入れる。ペンシルベニア州のオークモントカントリークラブで開催された昨年の全米オープンには、予選含め過去最多となる1万202件のエントリーを受け付けたという。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
昨年の日本予選成績を振り返る
昨年の全米オープンの成績…覚えてますか？
米国男子ツアー 今季日程＆優勝者
朝食中に見た松山英樹のチャージ 「近いプレーができた」久常涼が先輩越えの“63”
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
まずは4月20日から5月18日まで、米46州とカナダ、メキシコの110会場で地区予選を開催。そこを勝ち抜いた選手や、地区予選免除の権利を持つ選手は、5月18日、25日、6月8日に行われる最終予選に出場する。米国10会場のほか、英国（5月18日）、日本（5月25日）、カナダ（6月8日）で行われ、日本予選は滋賀県にある日野ゴルフ?楽部 キングコースで開催。滋賀県のタラオカントリークラブ・西コースで開かれた昨年の日本予選では杉浦悠太、スコット・ビンセント（ジンバブエ）、香妻陣一朗の上位3人と、リザーブ（補欠）1番手の河本力が本戦出場権を手にした。最終予選は一日に36ホールを消化し、上位者が本戦チケットを手に入れる。ペンシルベニア州のオークモントカントリークラブで開催された昨年の全米オープンには、予選含め過去最多となる1万202件のエントリーを受け付けたという。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
昨年の日本予選成績を振り返る
昨年の全米オープンの成績…覚えてますか？
米国男子ツアー 今季日程＆優勝者
朝食中に見た松山英樹のチャージ 「近いプレーができた」久常涼が先輩越えの“63”
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い