ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó13²¯±ß¡Ä²ÈÄíÍÑÄ´ÍýÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î²·Çä¶È¼ê¤¬¤±¤ëÀ¶¿å¾¦»ö¤¬ÇË»º¡¡¶¥¹çÀè¤Èº¹ÊÌ²½¿Þ¤ë¤â»ÅÆþ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤äÊª²Á¹â¤¬±Æ¶Á¡¡¿·³ã¡¦»°¾ò»Ô
¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Ç²ÈÄíÍÑÆüÍÑÉÊ»¨²ß²·¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¶¿å¾¦»ö¤¬¿·³ãÃÏºÛ»°¾ò»ÙÉô¤«¤éÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¶¿å¾¦»ö¤Ï1946Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿»¨²ß²·ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ç¡¢½¾Á°¤è¤êÆ±¶È¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ËÅØ¤á¡¢¿·µ¬¾¦ºà¤Î³«È¯¤ÈÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤«¤é¤Ï³²½Ã´÷ÈòºÞ¤òÈÎÇä¤·¡¢2016Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÄ¹ºê¸©¤ÎÇÈº´¸«¾Æ¡Ö¤¯¤é¤ï¤ó¤«ÏÒ¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼è°·ÉÊ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¶¥¹çÀè¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÅÆþ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤äÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍßÄã²¼¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¿ë¤Ë»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉéºÄÁí³Û¤Ï13²¯1400Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
Ë¡Í×,
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ,
³ùÁÒ,
¥Û¥Æ¥ë,
À¸²Ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö