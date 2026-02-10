DeNA¤Î³«ËëÅê¼ê¤¬Åì¹î¼ù¤Ë·èÄê¡ªÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçÌò¤òÂ÷¤µ¤ì¡Ö¤Ï¤¤¡¢Ç¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡DeNA¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë3·î27Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£1·³¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¡¢»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÌò¤Ç¡¢3Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÁ°´ÆÆÄ¤Ç¸½µåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»°±ºÂçÊå»á¡Ê04¡Á07Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£3Ç¯Ï¢Â³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤â°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÎÃæ¤Ç³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î³«ËëÀï¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÎÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½é¿Ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ÎÌë¡¢¥Á¡¼¥à½É¼Ë¤Ç´ÆÆÄ¤ÎÉô²°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡Ö¤â¤¦Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë³«ËëÅê¼ê¤òÂ÷¤µ¤ì¡Ö¤Ï¤¤¡¢Ç¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î1¾¡ÌÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡£¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¾¡Íø¡É¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£