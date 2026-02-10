²¹¤«¤¤ÀäÉÊ¡È³û¤»¤¤¤í¡É¡ª»ÈÍÑ¤¹¤ë¥½¥ÐÊ´¤Ï¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢»º¡ª¡©¹¥´ñ¿´¤È¾ðÇ®µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¥½¥Ð¡Ú¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡Û#¿·³ã¥°¥ë¥á
Á´¹ñ¤Ë¸Ø¤ê¤¿¤¤¿·³ã¤Î¥°¥ë¥á¡£º£²ó¤Ï²¹¤«¤¤³û½Á¤ËÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥½¥Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë³û¤»¤¤¤í¤ò¤´¾Ò²ð¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥ÐÊ´¤Ë¤ÏÈëÌ©¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É÷¾ð¤ò´¶¤¸¤ëÅ¹¹½¤¨¤Î¡Ø¤½¤Ð½è¿·¤Ð¤·¡Ù¡Ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡£
¤³¤ÎÅ¹¤ÇÄ«¤«¤éÃúÇ«¤Ë¥½¥Ð¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½¥ÐÂÇ¤ÁÎò55Ç¯ÌÜ¤Î¼Æºê¹¥ÈÏ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬¤ÎÏ·ÊÞ¥½¥ÐÅ¹¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Æºê¤µ¤ó¡£¥½¥ÐÊ´¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Æºê¹¥ÈÏ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢»º¤Î¥½¥Ð¤ò1Ç¯ÃæÄÌ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ú¼Æºê¹¥ÈÏ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤½¤â¤½¤â³¤³°¤ËÆ´¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀÎ¹¹Ô¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¥½¥Ð²°¤µ¤ó¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ë¡×
¥½¥Ð¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥½¥Ð¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¼Æºê¤µ¤ó¤ÏÌó40Ç¯Á°¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø°Ü½»¡£
Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤È¡¢Åö»þ¤«¤é¸½ÃÏ¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢»º¤Î¥½¥ÐÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ³¤³°¤Ç20Ç¯¤Û¤É¥½¥Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Æºê¹¥ÈÏ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤³¤Î¥½¥Ð¤Ï´°Á´¤Ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡£ÆüËÜ¤Ç¤â´°Á´¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ð¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¡ÊQ.ÈÔ¤Î©¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¡©¡Ë¤â¤¦Á´Á³°ã¤¦¡×
7Ç¯Á°¤ËºÊ¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ë¿·³ã¤Ç¸½ºß¤ÎÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤¢¤È¤â¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢»º¤Î¥½¥ÐÊ´¤ò»ÈÍÑ¡£
»ç³°Àþ¤Î¶¯¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ä¤³¤È¤Ç±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¾å¤Ë¡¢¶ìÌ£¤òÍÞ¤¨¡¢´Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î»þ´ü¤Ï²¹¤«¤¤³û½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Æºê¹¥ÈÏ¤µ¤ó¡Û
¡Ö³û¤Î»é¤ÏÉÂ±¡¿©¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Èó¾ï¤ËÂÎ¤Ë¤¤¤¤»é¡×
¤µ¤Ã¤È¤æ¤Ç¤¿¥½¥Ð¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡¢²¹¤«¤¤³û½Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ò¤«¤â¤»¤¤¤í 1760±ß¡Ó¡£
¶ñºà¤Ï³ûÆù¤È¤Í¤®¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢»º¥½¥ÐËÜÍè¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÈÅÄÍ¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡ÖÌÍ¤¬Äø¤è¤¯ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ú¤á¤Ð¤«¤à¤Û¤É¥½¥Ð¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£³ûÆù¤â¤À¤·¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¥½¥Ð¤È³û½ÁÀäÉÊ¡ª¡×
¡Ú¼Æºê¹¥ÈÏ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢À¸³¶¸½Ìò¤Ç¤ä¤ë³Ð¸ç¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥½¥Ð¤ò¤¼¤Ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×