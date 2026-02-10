ケルン動物園のボノボたち＝2020年5月、ドイツ・ケルン/Jörg Schüler/Getty Images

（CNN）類人猿のボノボにも、人間の子どもと同じような「ごっこ遊び」の能力があることを示唆する研究結果を米ジョンズ・ホプキンス大学の研究チームが発表した。

この能力を実証するため、研究チームは「カンジ」というボノボに「お茶会ごっこ」をさせる実験を行い、5日の科学誌サイエンスに研究結果を発表した。

類人猿がごっこ遊びをする可能性については、過去の研究でも指摘されていた。

例えば2003年から04年にかけ、飼育されている若いチンパンジーが積み木遊びをしているような姿が2回、観察されていた。

ウガンダでは野生のメスのチンパンジーたちが、まるで子どもを育てる母親のように、棒を人形に見立てて遊んでいるように見える姿が14年間にわたって観察されていた。

それでもまだそうした事例は散発的で、疑念の余地が残っていたと研究チームは指摘する。

今回の実験ではまず、空のボトルとジュースの入ったボトルをカンジに見せ、この2本のうち、ジュースが入った方のボトルを選ぶよう指示した。18回試した結果、カンジは毎回正確に、ジュース入りのボトルを手に取った。

続いて何も入っていない透明のカップを二つ見せ、空のピッチャーから両方のカップにジュースを注ぐふりをした後、一方のカップに注いだジュースをピッチャーに戻すふりをして見せた。

この状態で「ジュースはどこ？」と尋ねると、カンジは68％の確率で、まだジュースが入っている想定のカップを選ぶことができた。これは無作為に選んだ場合よりも高い確率だという。

次に研究チームは、カンジが本物のジュースと想像のジュースを区別できているかどうか確認する実験を実施。ジュースを入れたカップと、想像上のジュースを入れたカップを見せて、「どっちが欲しい？」と尋ねた。

この実験でカンジは18回中14回、本物のジュースが入ったカップを選び、実際に本物と想像の区別ができていることを示した。

最後はジュースの代わりにブドウを使って1回目と同じ実験を行った結果、68.9％の確率で、想像上のブドウが入った瓶を選ぶことができた。最初の実験に比べて選ぶ速度も速かった。

この実験結果について研究チームは「想定上の物体を表現する能力は人間特有のものではないことを示唆している」と解説する。

カンジは昨年3月に死んだ。言語訓練を受けて言葉による指示を理解できる「特別に優れた実験対象だった」と論文を発表した研究者のアマリア・バストス氏は回想する。

25年には隠された物体を探す実験で、人間のパートナーが隠し場所を知らない場合でも、ボノボが隠し場所を指し示すことのできる能力を実証した。

ただ、カンジのこうした特殊能力や、今回の実験対象としたボノボがカンジだけだったなどの理由で、今回の結果が他の類人猿にも当てはまるかどうかははっきりしないと研究チームは指摘する。「それでも散発的な事例が多数存在することから、カンジ以外にその能力があったとしても驚きではない」とボストス氏は話している。