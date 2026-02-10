µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î19ºÐ½÷À¤òÏ¢¤ìµî¤êÀÅªË½¹Ô¤«¡¡ÂçÊ¬¤«¤éº´²ì¤ØÏ¢¹Ô¡¢ÍâÄ«¤ËÊ¡²¬¤Ç²òÊü¡¡39ºÐÃË¤òÂáÊá
2·î2Æü¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÏ©¾å¤Ç19ºÐ¤Î½÷À¤òÌµÍý¤ä¤ê¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢º´²ì¸©Æâ¤Þ¤ÇÏ¢¤ìµî¤Ã¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©¤Î39ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÎ¬¼è¤ÈÂáÊá´Æ¶Ø¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÅÄ»Ò¿¹ÍºÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅÄ»Ò¿¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2Æü¸á¸å9»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤òÅÌÊâ¤Çµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿19ºÐ¤Î½÷À¤òÌµÍý¤ä¤ê¼Ö¤Ë¾è¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º´²ì¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ØÏ¢¤ìµî¤Ã¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÍâÄ«¤ËÊ¡²¬¸©Æâ¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ²òÊü¤¹¤ë¤Þ¤Ç´Æ¶Ø¤·¡¢½÷À¤ÎÏÓ¤ËÁ´¼£1½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢9Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢º´²ì¸©Æâ¤Ë¤¤¤¿ÅÄ»Ò¿¹ÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÄ»Ò¿¹ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï½÷À¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£