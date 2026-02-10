¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¸åÌ£°¤¤¡×ºÆ»°¤ÎÈ¿Â§¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É Í½´ü¤»¤Ì¡ÖÈ¿Â§Éé¤±¡×¤ËÈãÈ½»¦Åþ
¡¡¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ÆÈ¿¾Ê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡ÈÎéµ·Àµ¤·¤¯¡É¼Õºá¤·¤Ê¤¬¤é¤âºÆ»°¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿Â§¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¡£°µ¤¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ò¥¸¡¢¸åÆ¬Éô¤ÈÁê¼ê¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨Â³¤±¡¢ÎßÀÑÈ¿Â§¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥ÉÄó¼¨¤Ç¤ÎÈ¿Â§Éé¤±¡£Í½´ü¤»¤Ì·ëËö¤Ë¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¸åÌ£°¤¤¡×¤Ê¤Éº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡È°ì·â¡É
¡¡2·î8Æü¡¢Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖK-1 WORLD GP 2026¡Á -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤Ç¡¢¥°¥ó¥¿¡¼¡¦¥«¥ë¥ó¥À¡Ê¥³¥ó¥´¶¦ÏÂ¹ñ¡¿ReBORN·ÐÆ²¡Ë¤ÈAKIRA Jr.¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¿Team Aj¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£¥À¥¦¥ó¤È¥«¡¼¥É¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¹Ó¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢MMA¤È¥¥Ã¥¯¤ÎÆóÅáÎ®¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¡È¤¦¤Ã¤«¤ê¡ÉÈ¿Â§Ï¢È¯¤¬ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡£±DAY³«ºÅ¤Î²á¹ó¤Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢Éé½ý¼Ô¤¬½Ð¤ì¤ÐÂ¨»²Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë-90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡£Âè4ÂåKROSS¡ßOVER KICK¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÈÂ¾ÃÄÂÎ¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÆüËÜºß½»¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢¥°¥ó¥¿¡¼¤Ï¥¥Ã¥¯¤ÈMMA¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÆóÅáÎ®¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¡£ÂÐ¤¹¤ëAKIRA¤ÏIKC¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦RKS¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¿¥¤¥È¥ë¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢K-1¤Ç¤â½ÅÎÌµé¤Î¶¯¹ë¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½Å¤¤³¬µé¤Ë²Ã¤¨¸ß¤¤¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¡É¤Ö¤ó²ó¤··Ï¡É¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤¤É¬»ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£1¥é¥¦¥ó¥É½øÈ×¡¢AKIRA¤¬¥í¡¼¤äÁ°½³¤ê¤Çµ÷Î¥¤òÂ¬¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥ó¥¿¡¼¤Ï¥¸¥ã¥Ö¤«¤é±¦¥Õ¥Ã¥¯¤äº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¶¯¿¶¤·¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¥°¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢º¸±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÀè¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤¬¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤êÉ¨Î©¤Á¾õÂÖ¤ÎÁê¼ê¤ËÄÉ·â¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¸ºÅÀ1¡£
¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥°¥ó¥¿¡¼¤Ï¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼Õºá¤Î»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖMMA¤Î¤¯¤»¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×¡ÖÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÀ³²¡×¤È¤ä¤äÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥¢¤Ê»ÑÀª¤ËÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤¬¡¢È¿Â§Ä¾¸å¤Ë²¿¸Î¤«Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÀú¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¡¢È¿¾Ê¤Î¿§¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£°µ¤¤Ï°ìÀÚÌµ¤µ¤½¤¦¤Ê¥°¥ó¥¿¡¼¡£ºÆ³«¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏAKIRA¤¬±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡£Åö¤¿¤ì¤ÐÅÝ¤ì¤ë½ÅÎÌµé¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥À¥¦¥ó±þ½·¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÃæ±û¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢½øÈ×¤ÏAKIRA¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤êÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤à¤¬¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¥°¥ó¥¿¡¼¤â±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¸ú¤«¤»¤ÆÀ¹¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃæÈ×¡¢AKIRA¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥°¥ó¥¿¡¼¤¬¥°¥é¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤â¡¢¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯±þÀï¡£¸ß¤¤¤ËÅÝ¤¹µ¤Ëþ¡¹¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÅ¸³«¤Î¤Ê¤«3¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¹¹¤Ë¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤Ë¡£½øÈ×¡¢¥°¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¥Ò¥¸¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êºÆ¤Ó¸ºÅÀ1¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡£ÆÍÇ¡¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ÈÃæ¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥í¡¼±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤½¤Î°ì·â¤Ë¡Ö»°Âô¼°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤À¡ª¡×¤ÎÀ¼¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¤¿¤Ê¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡×¡Ö¹Ó¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÉª¤ÇÉ¡·ì¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡AKIRA¤Î²óÉü¤È¤È¤â¤ËºÆ¤Ó¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥°¥ó¥¿¡¼¡£AKIRA¤Ï±¦¤Þ¤Ö¤¿¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¸å¤â»î¹çÂ³¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ËÆÍÆþ¡£Î¾¼ÔÌÜ¿¬¤Ë¥«¥Ã¥È²Õ½ê¤¬¤¢¤ê·ã¤·¤¤Î®·ìÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎºÇÃæ¡¢¥°¥ó¥¿¡¼¤¬¸åÆ¬Éô¤ò²¥¤ë3ÅÙÌÜ¤ÎÈ¿Â§¤òÈÈ¤·¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤ëAKIRA¤ò¸«¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¡¢3ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤½¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¡£¥°¥ó¥¿¡¼¤ÎÈ¿Â§Éé¤±¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡K-1¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤3Ëç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤«¤é¤Î¥ì¥Ã¥É¡£¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¡¢¥°¥ó¥¿¡¼¤Ï¥í¡¼¥×¤Ë¤â¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¤è¤â¤ä¤ÎÅ¸³«¡¢È¿Â§3Ï¢È¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¥É¥ó°ú¤µ¤Ì£¡£¡ÖÈ¿Â§Éé¤±¡©¡×¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÈ¿Â§Éé¤±¤À¤è¤³¤ì¤Ï¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö²¿¤À¤³¤ÎÈ½Äê¤Ï¡×¡Ö¸åÌ£°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡»î¹çÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥À¥¦¥ó¤Î±þ½·¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥°¥ó¥¿¡¼¤Î¶¯ÂÇ¤â¿ï½ê¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î°ìÀï¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÎ¾¼Ô·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇòÇ®¤·¤¿ÂÇ·âÀï¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ÄÇ°¤À¤Ê¡×¤Ê¤ÉÈ¿Â§¤Ë¤è¤ë·èÃå¤òÀË¤·¤àÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£