¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÃÓÏÆÀéÄá¡Ö¥Õ¥ß¡×¤Ë¶¦´¶Â³¡¹¡¡¥¦¥¶¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÊÇ·²ð¤Ë¸½Âå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¡ÖÂà¿¦¸å¤ÎÉ×ÌäÂê¡×
¡¡£±£°Æü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè£¹£²²ó¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÄÌ¤¸¤ëàÌäÂêá¤¬ÌÀ¼£¤Î»þÂå¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¾¾¹¾¤ÎÃæ³Ø±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬Æ±Î½¤Î¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡ËÉ×ºÊÂð¤òË¬¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¡£¥È¥¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÈÊì¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Î¾¾ÌîÉ×ÉØ¤âÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹»Ä¹¤Ø¤ÎÆ»¤¬Éß¤«¤ì¤¿¶Ó¿¥¤Ë¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¡Ö¹»Ä¹¤À¤±¤ËÀä¹¥Ä´¤À¤Î¤¦¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤òÊü¤Ä¤È¡¢¶Ó¿¥¤Ï¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡Ä¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ß¤¬º£¸å¤Ï¶Ó¿¥¤Ëµ¤°Â¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¦¤È¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¥ï¥·¤Ê¤ó¤ÆÌµ¿¦¤¸¤ã¤±¤ó¡×¤È¼«µÔÀá¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¥³¥é¥³¥é¡¢±£µï¤È¸À¤¨¡¢±£µï¤È¡×¤È¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¶Ó¿¥¤È£²¿Í¤Ç¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥È¥¤Ï¡ÖÉã¾å¤Þ¤¿¡¢¤¯¤À¤é¤ó¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Á¤ç¤ë¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¡£¥Õ¥ß¤Ï¡Ö¤½¤²¤Ê¤Î¤è¡¢¤â¤¦¡£Æ¯¤¤¤Á¤ç¤ë¤¦¤Á¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤ó¤Î¤âµö¤»¤¿¤±¤É¡¢²È¤Ë¤ª¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢µö¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥È¥¤¬¹â³ÛÊó½·¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤È·ëº§¤·¡¢»ÊÇ·²ð¤¬Éé¤Ã¤¿ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤Ï´°ºÑ¡£»ÊÇ·²ð¤Ï¥Õ¥ß¤é¤ÎÍý²ò¤âÆÀ¤ÆµíÆýÅ¹¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¡£
¡¡»ÊÇ·²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²È¤Ë¤¤¤¿¤éµö¤»¤Ê¤¤¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¡×¤È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ËÅê¹Æ¤â¡£¡Ö²È¤Ë¤ª¤ë¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤¬µö¤»¤ó¤È¤¤¤¦É×ÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎÉ×ÉØ´íµ¡¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¡ÖÂà¿¦¸å¤ÎÉ×¤¬¥¦¥¶¥¤ÌäÂê¡¢¾¾Ìî²È¤Ë¤â¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿É×¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¯±ü¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤À¤±¤É¾¾ÌîÉ×ºÊ¤Ë¤âË¬¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿É×¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¥Ø¥¥Ø¥¤·¤Æ¤ëÁ´¹ñ¤Î±ü¤µ¤ó¡¡Á´°÷¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ë£÷£÷¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥ß¤Î»×¤¤¤Ø¤Î¶¦´¶¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎºÊ¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ï¡¼¥ó¤¬¾¾¹¾¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£¸£¹£°¡ÊÌÀ¼££²£³¡Ë¡Á£¹£±Ç¯¡£ÌÀ¼£¤Î»þÂå¤«¤éàÂà¿¦¸å¤ÎÉ×ÌäÂêá¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£