¡¡²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï10Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤é¤È°ì½ï¤Ë¼«¤é´ë²è¤·¤¿¼«Á³ÂÎ¸³¤ä¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î³Ø¤Ó³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥¥º¥Ê¡¦¥Û¥ê¥Çー¡×À©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡¢¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ÅÙ¤Î³«»Ï¤Ï¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÀ¥¸ÍÆâ»ÔÎ©¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹»Ä¹¤¬ÆâÍÆ¤ä»þ´ü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¾µÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹»Ä¹¤¬¾µÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³èÆ°Æü¤Ï³Ø¹»¤ËÅÐ¹»¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â·çÀÊ°·¤¤¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ÅÙÆâ¤ÇºÇÂç3Æü¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ»Ô¤ÎÇë¸¶¹¯Àµ¶µ°éÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¼çÌò¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¡£¤É¤³¤Ø¹Ô¤¡¢²¿¤ò´¶¤¸¡¢²¿¤òÃµµá¤·¤¿¤¤¤«¤ò¼«¤é´ë²è¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¼Â¹Ô¤¹¤ë²áÄø¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¼«¤é²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤àµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£