¾å»°Àî¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Î²ÖºéÆÁ±É¡¦¹õÀîÎ¿Âç¡õº´ÌîÆüÂç¡¦ÎëÌÚÍ¤éÂ´ÃÄÀ¸¤Î³èÌöÎå¤ß¤Ë²Æ¤ÎÁ´¹ñÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÆÊÌÚ¸©»ÙÉô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î¾å»°Àî¥Ü¡¼¥¤¥º¤È¸©±û±§ÅÔµÜ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ï¡¢ºò½©¤Î»ÙÉôÍ½Áª¤ÇÇÔ¤ì½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¾å»°Àî¤Ï¹â¹»¤Ø¿Ê¤ó¤ÀÀèÇÚ¤Î³èÌö¤ò»É·ã¤Ë¡¢¸©±û±§ÅÔµÜ¤Ïºò²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ£´¶¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯´¨É÷¤ÎÃæ¡¢É¬»à¤ËÇòµå¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¹õÄ¬ÂÇÀþ¡×¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿Ä¸»Ò¾¦¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¡¢ºòÇ¯£±·î·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Ä¸»Ò¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ï¡¢½¼¼Â¤Î£²Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÎÐ¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¾å»°Àî¡£¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÊÎý½¬¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡×¡£½¢Ç¤£±£µÇ¯ÌÜ¤Î±±°æ¹¯¹¨´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁª¼ê¤ØÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¥·¥À¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ËÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¡¢°ì¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯»ØÆ³¡£¤½¤ì¤¬Â´ÃÄÀ¸¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿²ÖºéÆÁ±É¡¦¹õÀîÎ¿Âç¤Èº´ÌîÆüÂç¡¦ÎëÌÚÍ¡Ê¤È¤â¤Ë£²Ç¯¡Ë¡£¤½¤ÎÎëÌÚ¤Èºò½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤ÇÅê¤²¹ç¤Ã¤¿Ãæ±û³Ø±¡¡¦¿À±ÊÉ·¿¿¡Ê£±Ç¯¡Ë¤È¡¢£³¹»¤Ç£Ï£Â¤¬¥¨¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¡¢º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÎå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±±°æ´ÆÆÄ¤ÏÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤¤¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï±¦²¼¼êÅê¤²¤Î¥¨¡¼¥¹¾®Æî¡¢±¦¾å¼ê¤Îº£Àî¡¢£¶Ç¯À¸¤Ç£Õ£±£²»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¡¦ÀÐºê¡£¾®Æî¤Ï£±£¸£³¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ò´ïÍÑ¤ËÀÞ¤ê¶Ê¤²¡¢¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢µåÂ®¡¢Áö¼Ô¤¬¤¤¤ë»þ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ï¸·¤·¤¤¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÇÀþ¤Ï£²ÈÖ¤ÎÂçÅç¼ç¾¤¬¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»£±ÈÖ¡¦°¤Éô¡¢£³ÈÖ¡¦ËÌÛê¤È³Ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
¡¡ºò½©¤Î½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñÍ½Áª¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿Æá¿ÜÌî¥±¸¶¤Ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÅê¼êÃæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¡£¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢²Æ¤ÏÉ¬¤ºÁ´¹ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÅç¼ç¾¡£Åß¤Î¸·¤·¤¤Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢²Æ¤Ë²Öºé¤«¤»¤ë¡£
¡Ú¾å»°Àî¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦Éô°÷¡Û¢¨¤Ï¼ç¾
¡¡¢¦£²Ç¯À¸¡¡¢¨ÂçÅç·ÄÌé¡¢¾®ÎÓÎ°Úð¡¢ÇôÃ«¸×ÂÀÏº¡¢¾®Æîàá¡¢ÈÓÅèÚðÏÁ¡¢º£ÀîÍÛæÆ¡¢ÂçÄÍÐÒ¡¢¹â¸«ÎéÌé¡¢ÌçÏÆÎçÌ´¡¢ËÌÛêÃÒµª¡¢´Ø¸ý³¡¿Í¡¢Æ£ËÜËãÍÛ¡¢ÅÏÊÕÌ´ºÌ¡¢µÆÃÏÎ¿À¸¡¢»³ÀîÎè±û¡¢ÁýÅÄ¾¢¿¿¡¢»³ËÜæÆÀ»¡¢»³¿ûÂçæÆ
¡¡¢¦£±Ç¯À¸¡¡½Ð°æÃ£Âç¡¢¹õºêæÆÂÀ¡¢¹ÓÀîÍÛÅÍ¡¢¿ÀÉô¸µ´õ¡¢ÅçÅÄ¼ù¶õ¡¢¾¾ËÜÁÖÂÀ¡¢°¤ÉôÂÀÍÛ¡¢¿·°æÜôÇÏ¡¢ÌøÅÄÊ¿ÂÁ¡¢º£À¾Í£æÆ¡¢º´»³·ë´Ý¡¢µÜ¾ëÁó±©¡¢º´Æ£¹§¼ù¡¢»³ÀîÁÕÂÀ¡¢ÜÀÌÚ°ªÍÛ¡¢¿¼ß·½ÅÀ²¡¢ÅÄÃæ´ð°Î¡¢¾ë¸Í¶³¸î¡¢º´Æ£ÎÇ¿¿¡¢¾åÌîÉö¡¢µÆÃÏÎ¼²ð¡¢°ëÉôÂçæÆ¡¢ÀÐºêÍª»ÎÏº¡¢ÃÓÅÄÂç²æ¡¢ßÀÌîÎ¶µ×æÆ¡¢°ÂÃ£¿¿