¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±éÃæ¤Î2¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¤Í¤§¡¡¤À¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¤¤¹¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ÏABEMA¡ÖÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¡£¶áÆ£¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ±à¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Ëè²óÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë»°¿Í¡¡¾Ð¾Ð¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¤Í¤§¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤â¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ë2¿Í¤Î¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ª¡ª¡ª²ñ¤¨¤Ð²ñ¤¦Äø¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡¥Þ¥Þ±à¤â¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Æ¤Í¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤À¤Í¡×¡ÖÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤ËÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ½÷¥È¥ê¥ª¡×¡ÖÈþ½÷»°»ÐËå¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î3¿Í¤Ç¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¤Ë½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£