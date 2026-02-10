ÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬Âç¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿´ÇÛ¡Äº£¸å¤Î²óÉü´üÂÔ¡ÖOZAWA¤ÈÍí¤à¤È¤³¤í¸«¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê55¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤Î¥×¥í¥ì¥¹È¸¡Ú¥ª¥Þ¥¨ÍÅÄ¤À¤í¡ª¡ª¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£¸µÆü¤Î¥Î¥¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¿·²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï1·î1Æü¤Î¥Î¥¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£GHC¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î´ÝÆ£ÀµÆ»¡¢·ý²¦ÁÈ¤ËÆâÆ£Å¯Ìé¡¢BUSHIÁÈ¤¬Ä©¤ó¤À»î¹ç¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£»î¹ç¤ÏÆâÆ£¡¦BUSHIÁÈ¤¬¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÅÄ¤Ï¡Ö¸«¤¿¿Í¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éÆâÆ£Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤â»×¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈãÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBUSHIÁª¼ê¤ä·ý²¦Áª¼ê¤¬¥¥ì¥¥ì¤À¤«¤éÍ¾·×¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤ÎÆâÆ£Áª¼ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÈÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ä¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Éé½ý²Õ½ê¤Î¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤Ç»î¹ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¸µÆü¤Î¥Î¥¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤¬ÆüËÜ¤Çµ×¡¹¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¤Þ¤ÀÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤À¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡ÍÅÄ¼«¿È¤Ï¡¢ÆâÆ£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²óÉü¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¤³¤³¤Ç°ú¤ÃÁß¤²ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£OZAWA¤ÈÆâÆ£¤¬Íí¤à¤È¤³¤í¤â¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£