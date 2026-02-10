¡ÖÇä¤ëÂ¦¡×¤·¤«È³Â§µ¬Äê¤Ê¤¤Çä½ÕËÉ»ßË¡¡¢¸«Ä¾¤·½ä¤êÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñÀßÃÖ¤Ø¡Ä¡ÖÇã¤¦Â¦¡×¤ÎÈ³Â§¤òµÄÏÀ
¡¡Ê¿¸ýË¡Áê¤Ï£±£°Æü¸áÁ°¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÇäÇã½Õ¤Îµ¬À©¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇä¤ëÂ¦¡×¤Î´«Í¶¹Ô°Ù¤Ë¤·¤«È³Â§µ¬Äê¤Î¤Ê¤¤¸½ºß¤ÎÇä½ÕËÉ»ßË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇã¤¦Â¦¡×¤â½èÈ³ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëË¡²þÀµ¤â»ëÌî¤Ë¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¤â½é²ñ¹ç¤ò³«¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÇäÇã½Õ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢°¼Á¤Ê¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¸ø±à¼þÊÕ¤ÇÇä½Õ¤ÎµÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£µ£¶Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿Æ±Ë¡¤Ï¡¢¡ÖÇä½Õ¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¤ò³²¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÉ÷Â¯¤ò¤ß¤À¤¹¤â¤Î¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¶âÁ¬¤òÆÀ¤ÆÉÔÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤ÈÀ¸ò¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¤ëÂ¦¤¬¸ø½°¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç´«Í¶¤·¤¿¤êµÒÂÔ¤Á¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö£¶·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï£²Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Çã¤¦Â¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡ºòÇ¯¤Î¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬ÉÔ¶Ñ¹Õ¤À¤È¤·¤Æ¸½¹ÔË¡¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆ±£±£±·î¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¡ÖÇäÇã½Õ¤Ë¤«¤«¤ëµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òË¡Áê¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤ÏË¡Áâ»°¼Ô¤ä·º»öË¡¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Çã¤¦Â¦¤Ø¤ÎÈ³Â§µ¬Äê¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¸¡Æ¤²ñ¤Î°Õ¸«¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢Ë¡²þÀµ¤ÎÀ§Èó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Çã½Õ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡¤Ç¡Ö£µÇ¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡×¤Ê¤É¤ÎÈ³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£