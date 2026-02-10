½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÄÁ»Ò¡ª¡Ö±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡×Âè78ÏÃ¤¬¸ø³«¡£¹Å¤¹¤®¤ëÄÁ»Ò¤È¤Î·èÃå¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï2·î9Æü¡¢¤³¤·¤¿¤Æ¤Ä¤Ò¤í»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡×Âè78ÏÃ¤ò½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè78ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¶À»ß¿å¤Î¿´¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÄÁ»Ò¤¬¡¢¥á¥«¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹¤Î¥á¥«ÄÁ»Ò¤ÈÀï¤¦¡£¿È¤â¿´¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏÆñ¤Ê¤¯¾¡Íø¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÌÌ¡¹¤â¡¢¼«¿È¤Î¥á¥«¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢DD¤ÏÊ¿»Ò¤Ë¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤È¡¢ÃÆ»Ò¤Ë¸þ¤±¤ÆÞÕ¿È¤Î°ì·â¤òÊü¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤ÏºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè79ÏÃ¤â60¥³¥¤¥ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÆ»Ò¤ÏDD¤Î°ì·â¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ú±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡Û
½À¤é¤«¤¤ÄÁ»Ò¤È¹Å¤¹¤®¤ëÄÁ»Ò¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦!!- ±ê¤ÎÆ®µå½÷¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¸ø¼°@6´¬È¯ÇäÃæ¡ª (@DojjiZi) February 9, 2026
¡Ì¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡ÍËÜÆü¹¹¿·¡ª🔥
Â³¤¤Ï⇩⇩https://t.co/f3y94Nn2yR pic.twitter.com/cLQFOZNS48
