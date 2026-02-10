º£µ¨Âè16½µ¤Î½µ´ÖMVP¤Ë¥¹¥Ñー¥º¤Î¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¢¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬Áª½Ð
¡¡2·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£NBA¤Ï¡¢2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÂè16½µ¤Î¥×¥ìー¥äー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¦¥£ー¥¯¡Ê½µ´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡
¡¡3Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç½µ´ÖMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤«¤é¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ê½éÁª½Ð¡Ë¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÄÌ»»2ÅÙÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
NBA Players of the Week for Week 16.
West: Stephon Castle (@spurs)
East: Jalen Johnson (@ATLHawks) pic.twitter.com/TMP9lzvcln
- NBA (@NBA) February 9, 2026
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¿·¿Í²¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë3ÀïÁ´¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¥¹¥Ñー¥º¤ÇÊ¿¶Ñ24.0ÆÀÅÀ7.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7.3¥¢¥·¥¹¥È3.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë1.0¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨63.0¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î17Æü°ÊÍè¤ÎÁª½Ð¡£Á°½µ¤ò2¾¡1ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¥Ûー¥¯¥¹¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ27.3ÆÀÅÀ12.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É11.3¥¢¥·¥¹¥È¤Î¡ÈÊ¿¶Ñ¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¡É¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨54.4¥Ñー¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¡£¥¤ー¥¹¥È¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤¬¥È¥Ã¥×¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬2°Ì¥¿¥¤¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤â3°Ì¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹â½ç°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ñー¥º¤Ï¥¦¥§¥¹¥È2°Ì¤Î36¾¡16ÇÔ¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥óÎ¨¤¤¤ë¥Ûー¥¯¥¹¤Ï¥¤ー¥¹¥È9°Ì¤Î26¾¡28ÇÔ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè16½µ¤Î½µ´ÖMVP¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê°Ê¹ß¥Áー¥àÌ¾¤ÏÎ¬¾Î¡Ë¡£
¢¡¢£2025－26¥·ー¥º¥óÂè16½µ¤Î½µ´ÖMVP¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á
¡¦¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¬¥ó¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë
¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥°¥é¥ó¥È¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë
¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë
¥È¥ì¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ー3À¤¡Ê¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¡Ë
¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡Ë
¡¦¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ðー¥ó¥º¡Ê¥é¥×¥¿ー¥º¡Ë
¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¥«ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¨¥ó¥Óー¥É¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡Ë
¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Þ¥¯¥·ー¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡Ë
¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥ê¥ó¥º¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë
