ÀÐÀîÀ½¤¬ÂçÉý¹â¤Ç£³Ï¢Æ­¡¢£±£°～£±£²·î´ü±Ä¶È±×£¹³äÁý¤Ç²þ·ûµ¡±¿¤Ë¤è¤ëËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î´Ø¿´¤âÄÉ¤¤É÷

¡¡ÀÐÀîÀ½ºî½ê<6208.T>¤¬ÂçÉý¹â¤Ç£³Ï¢Æ¡£ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡££¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¿ô¤Î£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Îò»ËÅª¤ÊÂç¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£¹ÆüÌë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢·ûË¡²þÀµ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤Î»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÀÐÀîÀ½¤¬£¹Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£¶Ç¯£³·î´üÂè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£±£²·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£±£±¡¥£¸¡óÁý¤Î£±£±£¶²¯£µ£µ£°£°Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Æ±£¶£µ¡¥£²¡óÁý¤Î£¹²¯£±£°£°£°Ëü±ß¤È£²¥±¥¿¤ÎÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°～£±£²·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£¹³äÁý¤ÈÍø±×³ÈÂç¤Î¥â¥á¥ó¥¿¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
