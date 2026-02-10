KANI¡ÖCPL 0#¡×¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ë5.5mm¤Î¸üÏÈ¤Ê¤É¡¡¡ÖBlack Premium Mist¡×¤Ë¤Ï72mm¡¢77mm¤¬ÄÉ²Ã
¥í¥«¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢KANI¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡ÖCPL 0#¡×¡ÖBlack Premium Mist¡×¡ÖPremium LR MC Protector¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥µ¥¤¥º¡¦¸ú²Ì°ã¤¤¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÉ²Ã¡£2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âÄãÈ¿¼Í¡¢Ùû¿å¡¢ÙûÌý¡¢ËÉ±ø¡¢ÂÓÅÅËÉ»ß¤Î³ÆÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·¤ÎÊÐ¸÷Ëì¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¿§ºÆ¸½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö0#¡×¥·¥êー¥º¤ÎCPL¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡£
¡Ö0#¡×¤Ë¤ÏÄÌ¾ïÏÈ¡Ê4.5mm¡Ë¡¢ÇöÏÈ¡Ê4mm¡Ë¡¢¸üÏÈ¡Ê5.5mm¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¸üÏÈ»ÅÍÍ¡£ÏÈÂ¦ÌÌÁ´¼þ¤Ë¥íー¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤ÇÁàºîÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢55mm¡¢58mm¡¢62mm¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ìÁ´12¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£39mm¡§7,280±ß 55mm¡§7,280±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë 58mm¡§7,580±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë 62mm¡§7,980±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë 67mm¡§8,380±ß 72mm¡§8,780±ß 77mm¡§9,480±ß 82mm¡§1Ëü800±ß 86mm¡§1Ëü3,970±ß 95mm¡§1Ëü4,960±ß 105mm¡§1Ëü9,800±ß 112mm¡§2Ëü4,970±ß
¿Ä¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë½À¤é¤«¤ÊÉÁ¼Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥¹¥È·Ï¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡£
¸ú²Ì¤Î½ç¤ËNo.1～No.5¤Þ¤Ç¤Î5¼ïÎà¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢72mm¤ÎNo.1～4¡¢77mm¤ÎNo.3¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Black Premium Mist 72mmNo.1¡§1Ëü450±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë No.2¡§1Ëü450±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë No.3¡§1Ëü450±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë No.4¡§1Ëü450±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë No.5¡§1Ëü450±ß
Black Premium Mist 77mmNo.1¡§1Ëü1,880±ß No.2¡§1Ëü1,880±ß No.3¡§1Ëü1,880±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë No.4¡§1Ëü1,880±ß No.5¡§1Ëü1,880±ß
Premium LR MC Protector
¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«Ä¾¤·¡¢³Ñ·¿¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÙû¿å¡¢ÙûÌý¡¢ËÉ±ø¡¢ÂÓÅÅËÉ»ß¤ò¥ì¥ó¥ºÊÝ¸îÍÑ¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¥â¥Ç¥ë¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÈ¿¼ÍÎ¨Ìó0.5%¤ËÂÐ¤·¡¢0.2%¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£39mm¡§4,290±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë 40.5mm¡§4,290±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë 43mm¡§4,400±ß 46mm¡§4,400±ß 49mm¡§4,520±ß 52mm¡§4,730±ß 55mm¡§4,950±ß 95mm¡§9,980±ß 112mm¡§1Ëü3,420±ß