¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤Æâ³Õ¡×¤Ï¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¤ë¡©¡¡Áªµó¸å¤Î°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÉÁÈ³Õ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡É¤ò²òÀâ¡Ê»³·Á¡Ë
½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤ò¼õ¤±¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤ÎÁÈ³Õ¤ÎÆüÄø¤È¿ÍÁª¤Ç¤¹¡£»³·Á¸©¤Ç¤Ï£³¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤¬Â¾¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¥µ¥à¥Í¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î£¹Æü¤Î²ñ¸«
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤Æâ³Õ¡×¤Ï¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¤ë¡©¡¡Áªµó¸å¤Î°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÉÁÈ³Õ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡É¤ò²òÀâ¡Ê»³·Á¡Ë
¿·¤¿¤ÊÆâ³Õ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸©£²¶è¤Ç£¶´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÎëÌÚ·ûÏÂ»á¤¬¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ËºÆÇ¤¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤ÏÁÈ³Õ¤Þ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤Ä¿·¤¿¤ÊÆâ³Õ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£»ÅÁÈ¤ß¤ÈÎ®¤ì¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Ê£Î£Î¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ï£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ï¤º¤«£±Æü¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¹ñ²ÈÂÎÀ©¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢ÁíÍý¤âÂç¿Ã¤â¼¤á¤ë
¤ª¤ª¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤Ï¡¦¡¦¡¦ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¾¤½¸¢ªÆâ³ÕÁí¼¿¦¢ª¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¢ªÁÈ³Õ¢ªÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤è¤ëÁíÍý¤ÎÇ¤Ì¿¡¦¤Û¤«¹ñÌ³Âç¿Ã¤ÎÇ§¾Ú¢ª¿·Æâ³ÕÀµ¼°ÃÂÀ¸¡¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤ÎÁíÍý¤¬Áªµó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼°ìÅÙ¼¤á¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤É¤¦ÁÈ³Õ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¡©¡× ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤Þ¤Ç¤Î¡Ö£´¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤È¤Ï¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×£±¡¡¤Ê¤¼¡© ¤Þ¤º¤Ï¡ÖÁí¼¿¦¡×
£±£¸Æü¤Î¸áÁ°¤ËÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÆâ³ÕÁí¼¿¦¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬Áªµó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï·ûË¡¤Î·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£½°µÄ±¡Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£¤ÎÆâ³Õ¤Ï°ìÅÙÃÏ°Ì¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï²ò»¶¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¤¤ò²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ³Âç¿Ã¤Ï¹ñ²È¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤ËºßÇ¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼¤¹¤ë·Á¤Ç¤¹¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ì½Ö¤À¤±¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤¬¶õÀÊ¡×¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥êー¥Àー¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡¡¡Ö¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¡×¤ÇÁíÍý·èÄê
¼¡¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿·¤·¤¤ÁíÍý¤ò·è¤á¤ë¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¡Ê¼óÈÉ»ØÌ¾¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¾ì¤ËµÄ°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ËÁíÍý¤Î¸õÊä¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¡¢ÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤Ä¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¸½ÁíÍý¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¿·¡¦Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÄÄ¹¤¬¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ·¯¤òÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀë¸À¤·¡¢Çï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ë¤Î¤¬¤³¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×£³¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÅÅÏÃ¡×
²¾¤Ë¹â»Ô»á¤¬¿·ÁíÍý¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹â»Ô»á¤Ï¤¹¤°¤ËÁíÍý´±Å¡¤Ø°ÜÆ°¤·¡ÖÁÈ³ÕËÜÉô¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
¿·ÁíÍý¤Ï¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤Âç¿Ã¥ê¥¹¥È¤òºÇ½ª·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿Ã¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤ØÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÆþ³Õ¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁíÍý¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡»¡»Âç¿Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
µÄ°÷¡Ö¶à¤ó¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿µÄ°÷¤¬¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯´±Å¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÁÈ³Õ¤ÎÆü¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÉÈ¶¤äÏ¢Î©Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÁíÍý¼çÆ³¤Î»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¿Í»ö¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×£´¡¡¹Äµï¤Ç¤Îµ·¼°¤Ç¡ÖÀµ¼°È¯Â¡×
´±Å¡¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀË¡Åª¤Ë¤Ï¡ÖÂç¿Ã¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¹Äµï¤Ç¤Î¡Ö¿ÆÇ¤¼°¡Ê¤·¤ó¤Ë¤ó¤·¤¡Ë¡×¤È¡ÖÇ§¾Ú´±Ç¤Ì¿¼°¡×¤Ç¤¹¡£
¡û¿ÆÇ¤¼°¡¦¡¦¡¦Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡¢¿·ÁíÍý¤òÇ¤Ì¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÇ§¾Ú´±Ç¤Ì¿¼°¡¦¡¦¡¦Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡¢³ÆÂç¿Ã¤ÎÇ¤Ì¿¤ò¡ÖÇ§¾Ú¡×¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ·¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¡ÖÂè£²¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¡×¤¬È¯Â¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢´±Å¡¤ËÌá¤Ã¤¿¿·³ÕÎ½¤¿¤Á¤¬¡¢ÀÖ¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤ÎÉß¤«¤ì¤¿³¬ÃÊ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢½é³ÕµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»³·Á¸©¤«¤é¤ÏÎëÌÚ·ûÏÂ»á¤¬ºÆÆþ³Õ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢²ÝÂê»³ÀÑ¤ÎÇÀÀ¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏÊý¤Î¼Â¾ð¤È¹ñ¤Îº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£