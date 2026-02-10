¡Ö³°¤·¤¿¤Î¤ÏÍý²òÉÔÇ½¡×ÆüËÜÂåÉ½¼çÎÏ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÈÖ¤Ê¤·¡Ä¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº¤ÏÇ¡Ö¥¯¥é¥ÖºÇ¹â¤ÎCB¤À¡×
¡¡¸½ÃÏ£²·î£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎÂè22Àá¤Ç¡¢ÈÄÁÒÞæ¤ÈÉÚ°Â·òÍÎ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ëè·§ÚðÌð¤È»Ô¸¶Íù²»¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢²¿¤È¤«£±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Ê¤«¡¢ÈÄÁÒ¤ÈÉÚ°Â¤Ï¤È¤â¤Ë½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤Þ¤À£±»î¹ç¤ÎÉÚ°Â¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÈÄÁÒ¤Î·ç¾ì¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFOOTBALL TRANSFERS¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ÜÀÒ´ü¸ÂºÇ½ªÆü¤¢¤¿¤ê¤«¤éÈÄÁÒ¤ËÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½39¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢AZÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥è¥·¥Ã¥×¡¦¥·¥å¥¿¥í¤È¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢£²¿Í¤Ï90Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âAZ¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥°¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬ÈÄÁÒ³°¤·¤¿¤Î¤ÏÍý²òÉÔÇ½¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSciSports¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢¤³¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ò³°¤·¤¿·èÃÇ¤ÏÀâÌÀ¤¬º¤Æñ¤À¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏµ¡´Ø¤Ï¡¢ÈÄÁÒÞæ¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ºÇ¹â¤ÎCB¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤È¥«¥Ã¥È¤Î¼Á¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÈÄÁÒ¤Ï¤½¤Î¥¹¥¥ë¤«¤é¸«¤Æ¡¢¸½ºß¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë±¦Íø¤¤ÎCB¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤ë¡×
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤±¤Ð·üÇ°ºàÎÁ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡×ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Þ¤¿ÈáÊó¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì»þ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿28ºÐDF¤¬Éé½ý¸òÂå¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÈáÌÄ¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡×
