BTS¤¬7¿Í¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éµ¢¹ñ¡ªRM¤ÏÈ±¿§¤¬ÊÑ²½¡¢V¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤ó¤ªÈ©åºÎï¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
BTS¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥ê¥¹¥Ü¥ó¤«¤é2·î9Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Øµ¢¹ñ¡£¶õ¹Á¤Ç¸«¤»¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿BTS¤Î7¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó ②2·î2Æü¡¢´Ú¹ñ½Ð¹ñ»þ¤ÎBTS¤Î7¿Í
¢£ºÙ¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à»È¤¤¤¬¸÷¤ë¡¢BTS¤Î¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¥É¥Ð¥¤·ÐÍ³¤Ç¥ê¥¹¥Ü¥ó¤ËÅÏ¤ê¡¢Ìó1½µ´Ö¤Î»£±ÆÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿BTS¡£¥êー¥Àー¤ÎRM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤Ï¡¢¶âÈ±¤ò¥·¥ë¥Ðー¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£V¡Ê¥ô¥£¡Ë¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢CELINE¡Ê¥»¥êー¥Ì¡Ë¤Î¥°¥ìー¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤ÎJ-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤Ï¡¢ÌÂºÌÊÁ¤Î¥¹¥«ー¥Õ¤ò¼ó¤Ë´¬¤¡¢¥Ü¥¢¥³ー¥È¤Ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¥Ñー¥×¥ë¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤òÍú¤¤¤¿¡¢¿§»È¤¤¤Î¹ª¤ß¤µ¤¬¸÷¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£JUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤ÏSupreme¡Ê¥·¥å¥×¥êー¥à¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÍè¤¿ÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ËÌÂºÌÊÁ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
JIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤ÏGUCCI¡Ê¥°¥Ã¥Á¡Ë¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢JIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥±¥Ã¥ÈË¹¤È¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£SUGA¡Ê¥·¥å¥¬¡Ë¤Ï½Ð¹ñ»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Î¾å¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤òÁõÃå¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥°¥Õ¥é¥¤¥È¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¡¢²ñ¼á¤·¤Æµ¢Ï©¤ËÃå¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÇú¥¤¥±¤Î¥·¥ë¥Ðー¥Ê¥à¤µ¤ó¡×¡Ö¥Æ¥Æ¤ÎÀÖ¤¤¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×¡ÖÀèÆ¬Êâ¤¯¥æ¥ó¥®¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Ë¹õ¥¥ã¥¹¥±¥Ã¥È¤È¹õ±ï¥á¥¬¥Í¡áºÇ¶¯¡×¡Ö¥°¥¯¤Î¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¥Û¥Ó¤Î·¤¤¬¥Ü¥é¤Ø¥«¥éー¤À¡ª¡×¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤ËºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤ó¤ªÈ©åºÎï¤¹¤®¡×¡Öµ¢¹ñ¡ª¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ～¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£