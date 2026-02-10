BLACKPINK¥¸¥¹¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¡È¥¤ー¥Ö¥¤¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÂº¤¯¤ÆÎÞ¡×¤ÎÀ¼¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤ー¥Ö¥¤¤òÊú¤¤·¤á¤Ë¤Ã¤³¤ê
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¤Î¥¤ー¥Ö¥¤°¦¤ËËþ¤Á¤¿Â¿¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛBLACKPINK¥¸¥¹¡¢¥¤ー¥Ö¥¤¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤·¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð´é¡ª①②¡ÚÆ°²è¡Û¡È¥¤ー¥Ö¥¤¤ÎÆü¡É¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡ÚÆ°²è¡Û¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°Æ°²è¡ÖWhats Your Favorite?¡×
¢£BLACKPINK¥¸¥¹¡¢¥¤ー¥Ö¥¤¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ä¤¹¤ä
¥¸¥¹¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¤Î30¼þÇ¯µÇ°Æ°²è¡ÖWhats Your Favorite?¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤ä¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Î¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡¢F1¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ìー¥ë¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤«»ä¤Ë»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¤È¥¤ー¥Ö¥¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¸¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤ー¥Ö¥¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¤·¤á¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥¤ー¥Ö¥¤¤ò¸ª¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡¢É¨¤Ë¾è¤»¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Üー¥ë¤ò·Ç¤²¤¿¤ê¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤ー¥Ö¥¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ë¥ó¥Õ¥£¥¢¤ä¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ê¤É¿Ê²½·Á¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¤º¤é¤ê¤È»Ø¤Ë¤Ï¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë8ËçÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢¥¸¥¹¤¬¥¤ー¥Ö¥¤¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼ª¤òÎ©¤Æ¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¾²¤ËÊÂ¤ó¤À¥¤ー¥Ö¥¤¤Î²£¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ê12ËçÌÜ¡Ë¡¢°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤òÂ¿¿ôÈäÏª¤·¤¿¡£14ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¤ー¥Ö¥¤¤Î¿²´é¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
TikTok¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¡£½çÈÖ¤Ë¥¤ー¥Ö¥¤¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¤ー¥Ö¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥¸¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤¡ß¥¸¥¹¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂº¤¯¤ÆÎÞ¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¤ー¥Ö¥¤¤È¤Î¤ª»Å»ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¤¨¡×¡Ö¥¸¥¹¤¬¥¤ー¥Ö¥¤¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¹¥¤¡×¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤¤ÎÆü¤Ë¶öÁ³¥¤ー¥Ö¥¤ÉÕ¤±¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥Ý¤À¤Ã¤¿!!?¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È¥¤ー¥Ö¥¤¤ÎÆü¡É¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿BLACKPINK¥¸¥¹
¤Ê¤ª¥¸¥¹¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¤Ë¶õ¹Á¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥¤ー¥Ö¥¤¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤òÉÕ¤±¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£11·î21Æü¤Ï¥¤ー¥Ö¥¤¤ÎÆü¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤â¥¸¥¹¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£