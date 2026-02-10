¥¯¥é¥ì¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï24¡óÁý±×¡¢10±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡¥¯¥é¥ì <3405> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î10Æü¸áÁ°(11:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ36.8¡ó¸º¤Î515²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢26Ç¯12·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ24.2¡óÁý¤Î640²¯±ß¤Ë£Ö»ú²óÉü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ10±ßÁý¤Î64±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.6¡óÁý¤Î114²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.3¡ó¢ª5.8¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
