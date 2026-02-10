張本美和が6位に上昇、伊藤美誠9位、早田ひな10位 トップ3は孫穎莎、王曼碰ら中国勢が独占で変動なし｜卓球女子世界ランキング（2026年第7週）
国際卓球連盟（ITTF）は9日、2026年第7週の世界ランキングを発表した。
■日本女子は計14人がトップ100入り
女子シングルスでは、日本勢トップの張本美和（木下グループ）が1つランクを上げて6位に浮上。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位につけ、3選手がトップ10をキープしている。
なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動なしだった。
橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位、大藤沙月（ミキハウス）は14位をキープ。長粼美柚（木下アビエル神奈川）は1つ順位を下げて16位となった。
このほか、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は22位、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は23位で変動はなかった。
横井咲桜（ミキハウス）は2ランクアップの32位。赤江夏星（日本生命）、芝田沙季（日本ペイントグループ）はそれぞれ1ランク上げて39位、40位に浮上した。
一方、平野美宇（木下グループ）は11ランクダウンの65位に後退したが、出澤杏佳（レゾナック）は7つ順位を上げて81位。また、笹尾明日香（日本生命）も4ランクアップの100位に入り、日本女子選手は計14人がトップ100入りを果たしている。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年2月9日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
6位 （↑ 7位）：張本美和
9位 （-）：伊藤美誠
10位（-）：早田ひな
11位（-）：橋本帆乃香
14位（-）：大藤沙月
16位（↓ 15位）：長粼美柚
22位（-）：木原美悠
23位（-）：佐藤瞳
32位（↑ 34位）：横井咲桜
39位（↑ 40位）：赤江夏星
40位（↑ 41位）：芝田沙季
65位（↓ 54位）：平野美宇
81位（↑ 88位）：出澤杏佳
100位（↑ 104位）：笹尾明日香