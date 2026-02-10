国際卓球連盟（ITTF）は9日、2026年第7週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計14人がトップ100入り

女子シングルスでは、日本勢トップの張本美和（木下グループ）が1つランクを上げて6位に浮上。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位につけ、3選手がトップ10をキープしている。

なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動なしだった。

橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位、大藤沙月（ミキハウス）は14位をキープ。長粼美柚（木下アビエル神奈川）は1つ順位を下げて16位となった。

このほか、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は22位、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は23位で変動はなかった。

横井咲桜（ミキハウス）は2ランクアップの32位。赤江夏星（日本生命）、芝田沙季（日本ペイントグループ）はそれぞれ1ランク上げて39位、40位に浮上した。

一方、平野美宇（木下グループ）は11ランクダウンの65位に後退したが、出澤杏佳（レゾナック）は7つ順位を上げて81位。また、笹尾明日香（日本生命）も4ランクアップの100位に入り、日本女子選手は計14人がトップ100入りを果たしている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年2月9日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （↑ 7位）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：早田ひな

11位（-）：橋本帆乃香

14位（-）：大藤沙月

16位（↓ 15位）：長粼美柚

22位（-）：木原美悠

23位（-）：佐藤瞳

32位（↑ 34位）：横井咲桜

39位（↑ 40位）：赤江夏星

40位（↑ 41位）：芝田沙季

65位（↓ 54位）：平野美宇

81位（↑ 88位）：出澤杏佳

100位（↑ 104位）：笹尾明日香