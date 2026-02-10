¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇÁê¼¡¤°¹á¹Á¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇäÃæ»ß¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¹ñ²ÈÅª¤ÊÃÑ¡×
2026Ç¯2·î9Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹á¹Á¤Ç¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÎÈ¯À¸¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¶É¤¬´Ú¹ñ»º¤ÎÀ¸¥¬¥¤ÎÍ¢Æþ¡¢Î®ÄÌ¡¦ÈÎÇä¤òÄä»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥¤¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¿©ÉÊ´Ä¶±ÒÀ¸½ð¤Î¿©ÉÊ°ÂÁ´¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊCFS¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¶È¼Ô¤¬¶¡µë¤¹¤ëÀ¸¥¬¥¤ÎÍ¢Æþ¡¢Î®ÄÌ¡¦ÈÎÇä¤òÂ¨»þÃæÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¹á¹Á¤Î¶È¼Ô2¼Ò¤¬Í¢Æþ¤·¤¿À¸¥¬¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
CFA¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¿©ÃæÆÇ¤Î»öÎã¤È´ØÏ¢¤·¡¢°û¿©Å¹¤È¶¡µë¶È¼Ô¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆÃÄê¤Î´Ú¹ñ¶È¼Ô¤¬¶¡µë¤·¤¿À¸¥¬¥¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÍ½ËÉÅªÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÅö³º¶È¼Ô¤Î¾¦ÉÊ¤Î¹á¹ÁÆâ¤Ç¤ÎÎ®ÄÌ¤òÄä»ß¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹á¹Á¤Ç¤ÏÀè·î¡¢½µÊ¿¶Ñ4·ï¡¢¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Î½µÊ¿¶Ñ1·ï¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡£º£·î¤Ï5Æü´Ö¤Ç16·ï¡¢1·î18Æü¡Á2·î1Æü¤Ë¤Ï23·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á20·ï¤¬¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£´¶À÷¼Ô¤Ï57¿Í¡¢¤³¤Î¤¦¤Á5¿Í¤¬Æþ±¡¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ²ÈÅª¤ÊÃÑ¤À¤è¡×¡ÖÍ¢½Ð¤ò¶Ø¤¸¡¢¹ñÆâÎ®ÄÌ¤â¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¤É¤³¤ÎÃÏ°è»º¤Î¥«¥¤Ê¤Î¤«¸ø³«¤¹¤Ù¤¡ª¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥«¥¤Ï²ÃÇ®ÍÑ¤Î¤ßÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£Í¢½Ð¶È¼Ô¤¬¤À¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¹á¹Á¤ÎÍ¢Æþ¸µ¤«Î®ÄÌ¶È¼Ô¤¬¤À¤Þ¤·¤¿¤ó¤À¡×¡Ö12Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤â´Ú¹ñ¤Î¥«¥¤òÍ¢Æþ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¿Í¤×¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ÍÜ¿£¾ì¤Ë¥È¥¤¥ì¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ï³¤¤ÇÍÑ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦½¬´·¤¬Ä¾¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë