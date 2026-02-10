¡ÖÈ±·¿²Ä°¦¤¤¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÏÃÂê Èþ½÷¥â¥Ç¥ë¿ý»Î¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤È¡È¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥Ø¥¢¡É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë µæ¶Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÇ®»ëÀþ¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢2·î9Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿Áõ¤¤¤ÇÂÐ¶É¾ì¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¡¢¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿²¬ÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÂÐ¶ÉÆâÍÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®¤µ¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ëµæ¶Ë¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²¬ÅÄ¤ÏÈ±¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾®¤µ¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥Á¥ã¥¤¥ÊÉ÷¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¯¥é¿§¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ¶ÉÃæ¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ë²ÄÎù¤Ê°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¤À¤±¤Ë¡¢µ¨Àá¤äÂÐ¶É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸«¤»Êý¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ï¡¢Ëã¿ý¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¾ï¤ËÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈ±·¿²Ä°¦¤¤¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ï¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¾Î»¿¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÃÄ»Ò¾õ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥Ø¥¢¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¬ÅÄ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â·òºß¤À¡£ÂÐ¶ÉÀÊ¤ËºÂ¤ë½êºî¤ä¡¢Ç×¤òÉú¤»¤ëºÝ¤Ë¸«¤¨¤ëÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ËÂÐ¤·¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¢¤é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Îµæ¶Ë¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë