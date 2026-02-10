ºòÇ¯6·î¤ËÎÅÍÜÈ¯É½¡¦B¡ìz ¾¾ËÜ¹§¹°¡Ê64¡Ë¤Î¿©»öÃæ¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Öµ®½Å¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡¡ÖB'z¡×¾¾ËÜ¹§¹°¡Ê64¡Ë¤¬¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷À²Î¼ê¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¡£¾Ð´é¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾¾ËÜ¹§¹°¡¢¿©»öÃæ¤Î»Ñ¡õ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¡¡2025Ç¯6·î11Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÎÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¡£¤½¤ì¤«¤éÌó5¥«·î¤¬¤¿¤Ã¤¿11·î15Æü¤«¤é¤Ï¡¢B'z¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾ËÜ¹§¹°¡¢¾Ð´é¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á
¡¡2026Ç¯2·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë²Î¼ê¡¦ÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¾Ð´é¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó ¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë