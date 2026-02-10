±©²ì¸¦ÆóÍÆµ¿¼Ô¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡½÷À2¿Í¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ê¡¢¤¦¤Á1¿Í¤Ë¥¥¹¤·¤¿µ¿¤¤
¡¡²Æì¸©·Ù¤Ï9ÆüÉÕ¤Ç¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î±©²ì¸¦ÆóÍÆµ¿¼Ô¡ÊËÜÌ¾¡¦Åö¿¿Èþ´îÃË¡Ë¡Ê64¡Ë¤ò¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇºòÇ¯3·î¡¢½÷À2¿Í¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡È41ºÐº¹¡É¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿±©²ì¸¦Æó¡Ê2024Ç¯5·îÊüÁ÷Åö»þ¡Ë
¡¡ÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ç§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î27Æü¸á¸å7»þ5Ê¬¤«¤éÆ±10»þ45Ê¬¤´¤í¤Î´Ö¡¢ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë½÷À2¿Í¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤¦¤Á1¿Í¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡Ê¾ðÊóÄó¶¡¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
