ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇò²Ï¤ì¤¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ÉñÂæ½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【 貴乃花 × 花野景子の娘・白河れい 】　神戸出演時のオフショットに　ファン反響　「お人形さんみたいで凄く可愛い」「めっちゃ素敵です」
Çò²Ï¤ì¤¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉñÂæ ¡Ø #¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥é¥Õ¥¿¡¼ ¡Ù¡¡¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈºòÆüÌµ»ö¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢³Ú²°¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡¢Çò²Ï¤ì¤¤¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤♥¡¡È±·¿»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¦¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÇÀ¨¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡¦¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¡ÉñÂæ¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó Á°¿Ê¤¢¤ë¤Î¤ß¡£¡×¡¦¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡ª¡¡½éÉñÂæ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¡¦¡ÖÈ±¿§°ã¤¦¤À¤±¤Ç¿ïÊ¬°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò²Ï¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¤È¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏÌî·Ê»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡Çò²Ï¤ì¤¤¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯4·î18Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¿ÈÄ¹¡§165cm
¼ñÌ£¡§¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨ / ¥«¥á¥é / ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì
