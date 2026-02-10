¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«111Ëç! ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤è¤ê¡ÖPREMIUM DX ¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥« ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡×(14,300±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPREMIUM DX ¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥« ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡×(14,300±ß)
¡ÖPREMIUM DX ¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥« ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«¡×¤ò¡¢³Æ¼ïÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤Ø¤ÎÁõÅ¶Í·¤Ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿½ý¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥«¡¼¥É¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
¾¦ÉÊ²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄ´À°¡£½¾Íè¤Î¡Ö¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ôÉ½µ¤ò¥ª¥ß¥Ã¥È¤â¤·¤¯¤ÏÇØÌÌ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤±¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄ´À°¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«¤ò°ìµó¤Ë111Ëç¼ýÏ¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥±¥ß¡¼101ÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ö¥Æ¥ó¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Ï¥¦¥£¡¼¥ë¡×¤Ê¤ÉºÆÏ£À®¤µ¤ì¤¿¥±¥ß¡¼¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡û¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«¡Ä111¼ï³Æ1Ëç
¡û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤È¤Ï
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼5ºîÌÜ¡£¤É¤Ç¤«¤¤Ì´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¹â¹»À¸¡¦°ì¥ÎÀ¥ÊõÂÀÏº¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¿Í´Ö¤Î°°Õ¤È·ë¹ç¤¹¤ë¤È²ø¿Í¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¿Í¹©À¸Ì¿ÂÎ¡¦¥±¥ß¡¼¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
(C)2023 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
