Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¸ò´¹²ÄÇ½¤Ë
PayPay¤Ï2·î9Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÅÔÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤«¤é¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢¡ÖPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Åìµþ¥¢¥×¥ê/PayPay
Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È100pt¤Ë¤Ä¤¡¢100±ßÁêÅö¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ßÁêÅö¤È¤·¤Æ¡¢PayPay¤¬»È¤¨¤ë¤ªÅ¹¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¤ä¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ò´¹¸å¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤ÏÍ¸ú´ü¸Â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÞ¤¤¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¸ò´¹³«»ÏÆü¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Ì±´Ö·èºÑ»ö¶È¼Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ø¸ò´¹¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¥¢¥×¥ê/PayPay
Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È100pt¤Ë¤Ä¤¡¢100±ßÁêÅö¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ßÁêÅö¤È¤·¤Æ¡¢PayPay¤¬»È¤¨¤ë¤ªÅ¹¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¤ä¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ò´¹¸å¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤ÏÍ¸ú´ü¸Â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÞ¤¤¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¸ò´¹³«»ÏÆü¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Ì±´Ö·èºÑ»ö¶È¼Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ø¸ò´¹¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£