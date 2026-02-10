¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥á¥â¥ê¥¢¥ë»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì! - ÊõÂÀÏº¡¢É÷²í¡¢¥Û¥Ã¥Ñ¡¼1¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¼ýÏ¿!
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤è¤ê¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×(15,400±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×(15,400±ß)
¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ÎÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÈÄ¥¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼/¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑ¿È²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤ò¡¢²»À¼µ¡Ç½¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ëÈÇ¾¦ÉÊ¡£DXÈÇÆ±ÍÍ¡¢¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡×¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÎÊÑ¿ÈÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¤ä³Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¸ú²Ì²»¡¢BGM¤âÅëºÜ¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¹ç·×Ìó300¼ï¤â¤Î¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë°ì¥ÎÀ¥ÊõÂÀÏº(±é¡§ËÜÅç½ãÀ¯)¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ï¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡ÙÁ´ÊÔ¤è¤êÉý¹¤¯¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¶åÆ²É÷²í(±é¡§ÀÐ´Ý´´Æó)¤Î¥Ü¥¤¥¹¤âÂè1ÏÃ¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼´ØÏ¢¤Î¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥±¥ß¡¼¤¿¤Á¤Èå«¤ò·ë¤ó¤ÀÊõÂÀÏº¤Î¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬ºÇÂç¸Â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÊõÂÀÏº¤Î¥±¥ß¡¼¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Ü¥¤¥¹¤ÏÌó220¼ï¼ýÏ¿¡£ÊÑ¿ÈÁ°¤Î³Æ¥±¥ß¡¼¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ä¡¢¥±¥ß¡¼¤¬Ãç´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¥±¥ß¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹Ô¤¯¤¾!¡×¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤Ê!¡×¤Ê¤É¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉÙ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡×¤Î¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤òºÇÂç¸Â¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊÑ¿È²»¡¦É¬»¦µ»²»¤Ë·àÃæ¸ú²Ì²»¤òÄÉ²Ã¡£³Æ¥Õ¥©¡¼¥à¸ÇÍ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ëºÝ¤Î²»À¼¤âËÉÙ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Õ¥©¡¼¥àÂÐ±þ¤Î·àÃæ¥Ü¥¤¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤è¤ê¿¼¤¤¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥â¡¼¥É¡×¤Î¤Ê¤ê¤¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½¤â¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£ÁýÀß¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥â¡¼¥É¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¾õÂÖ¡×¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥Ñ¡¼1¡×¡Ö¥¹¥Á¡¼¥à¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥·¡×¡Ö¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«¤¬ÉÕÂ°¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÇÍ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¿·µ¬¥«¡¼¥É¤Ç¡¢DXÈÇ¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ëÈÇÌä¤ï¤º¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÇÍ¤Î²»À¼¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊBGM¤òTV¥µ¥¤¥º¤Ç4¶Ê¼ýÏ¿¡£¼çÂê²Î¡ØCHEMY¡ßSTORY¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëBGM¤¬¡¢¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤ÎË×ÆþÅÙ¤ò³ÊÃÊ¤Ë¹â¤á¤ë¡£
ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿²»À¼µ¡Ç½¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÂÎ¤Î°ìÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¿·µ¬Â¤·Á¤È¤·¤Æ¥Ù¥ë¥ÈÅ·ÌÌ¤Ë3¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÁýÀß¡£ËÉÙ¤Ê²»À¼µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢½ÀÆð¤ÊÁàºîÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°ì¼°¡Ä1
¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«¡Ä4¼ï³Æ1Ëç
¡û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤È¤Ï
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼5ºîÌÜ¡£¤É¤Ç¤«¤¤Ì´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¹â¹»À¸¡¦°ì¥ÎÀ¥ÊõÂÀÏº¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¿Í´Ö¤Î°°Õ¤È·ë¹ç¤¹¤ë¤È²ø¿Í¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¿Í¹©À¸Ì¿ÂÎ¡¦¥±¥ß¡¼¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
(C)2023 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
