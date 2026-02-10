¡ÚPlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in ½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î17Æü～4·î16Æü ³«ºÅ¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥í¥Õ¥È 4³¬ &home ¥¹¥Úー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥í¥¢ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹ ±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ～21»þ

¡¡MSY¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAPHT¡×¤Ï¡¢½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ë¤Æ¡ÖPlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in ½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¡×¤ò2·î17Æü¤«¤é4·î16Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£

¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPlayStation¡×¤Î¥Ïー¥É¤ä¥½¥Õ¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¡£¡ÖPlayStation¡×¤ä¡ÖASTRO BOT¡×¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡¢¡Ö¥µ¥ë¥²¥Ã¥Á¥å¡×¡¢¡ÖBloodborne¡×¡¢¡ÖGhost of Tsushima¡×¡¢¡ÖGhost of Yōtei¡×¡¢¡ÖPATAPON¡×¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä»¨²ß¡¢¡Ö¥¢ー¥¯¥¶¥é¥Ã¥ÉII¡×¤Î»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in ½ÂÃ«¥í¥Õ¥È

³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î17Æü～4·î16Æü

³«ºÅ¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥í¥Õ¥È 4³¬ &home ¥¹¥Úー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥í¥¢ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹

±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ～21»þ

Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¡Ê2025Ç¯4·î³«ºÅ»þ¡Ë

¢¢¡ÖPlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in ½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸

¢¨³«ºÅÆüÄø¡¢ÈÎÇäÀ½ÉÊ¡¢ÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¡¦ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢GRAPHT OFFICIAL STORE¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

ÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÈ´¿è¡Ë

PlayStation Official Licensed Collection

ASTRO BOT Official Licensed Product

¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç Official Licensed Product

Bloodborne Official Licensed Product

¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó3¼ï¤âÅÐ¾ì

2·î10Æü È¯Çä

²Á³Ê¡§³Æ4,400±ß

¡¡½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó3¼ï¤Î¼è¤ê°·¤¤¤âËÜÆü2·î10Æü¤è¤ê¡¢GRAPHT¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ4,400±ß¡£

¡¡¡ÖPlayStation¡×¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡¢¡ÖASTRO BOT¡×¤Î3¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÊÕÌó40cm¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥Á¥§¥¢¤ä¥½¥Õ¥¡¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¢¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó PlayStation¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸

¢¢¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸

¢¢¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ASTRO BOT¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸

¹ØÆþÆÃÅµ

¡¡¡ÖPlayStation¡×´ØÏ¢À½ÉÊ¤ò8,800±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖMoneybox / PlayStation¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£1²ñ·×¤Ë¤Ä¤­ÆÃÅµ¤Ï1ÅÀ¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment LLC.

¡ÈPlayStation Family Mark¡É, ¡ÈPlayStation¡É, Doko Demo Issyo, Ape Escape, Patapon and ¥¢ー¥¯¥¶¥é¥Ã¥É are registered trademarks or

trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Astro Bot, Bloodborne and Ghost of Yotei are trademarks of Sony Interactive Entertainment.

Ghost of Tsushima is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

¢¨µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£