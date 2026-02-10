¡ÖÐþËý¤Ê»Ñ¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤È¡×Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¡ÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¼¨¤·¤¿¡Ö·üÇ°¡×¤Ë°ìÉô»Ù»ý¼Ô¤¬¡ÖÆñÊÊ¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡Ä¡Ö´íµ¡´¶¤ÏÅöÁ³¡×¤ÈÍý²ò¼¨¤¹À¼¤â
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅª°µ¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°±¡²ò»¶¤«¤é¤ï¤º¤«16Æü¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ç¡Ö¹â»ÔÀûÉ÷¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Ã±ÆÈ¤ÇÄê¿ô3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ë316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤ä¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¯½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¡£¤½¤ÎÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤Ï¡¢µÈ¤È½Ð¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Ïº£²ó¤Î½°±¡Áª¤ò¡ØÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡È¹â»Ô¿Íµ¤¡É¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¼¡¡¹¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÅöÁª¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ²ñ·çÀÊ¤ä¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤È¤Îµ¿ÏÇ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤ì¤Ð¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤º¡¢¸ø¼¨Á°¤Î167µÄÀÊ¤«¤é49µÄÀÊ¤Ë¸º¤é¤·¤Æ»´ÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
8Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¤«¤éNHK¤äÌ±Êü³Æ¶É¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ³«É¼Â®Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢°ìÉô»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ØÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2026¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÂç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ê64¡Ë¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÈÖÁÈ¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¸á¸å11»þÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç½Ð¸ýÄ´ºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¶É¤ÎÂç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬300¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ¿ÅÞ¤ÎÍ¥Àª¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¡¢Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÉ÷¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¢¤ë¼ï¤Î¸½¾Ý¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÀ¯ºöµÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢Æ±¶É¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¼¼Ä¹¡¦Æ£Àî¤ß¤ÊÂå»á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤¦¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö300¤òÄ¶¤¨¤ëµÄÀÊ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÇÃ±ÆÈ¤Ç¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È300Ä¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤³¤ì¤À¤±µðÂç¤ÊÁÈ¿¥¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë»ä¤Ï¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
Æ£Àî»á¤Ï¡Ö°Õ¸«½¸Ìó¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤ÊµðÂçÍ¿ÅÞ¤ÎÂÉ¼è¤ê¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¹¤ë¤ÈÂç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö°Ý¿·¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ê½°±¡µÄ°÷¤Î¡ËÄê¿ôºï¸º¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»²µÄ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¡¢¤³¤ì¾¯¿ôÌîÅÞ¡ÊÍ¿ÅÞ¡Ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤ÎÂç¾¡¤ËÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÐþËý¤Ê»Ñ¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤¿Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ô¹â»ÔÁíÍý¤¬1ÅÙ¤À¤Ã¤ÆÐþËý¤ÊÂÖÅÙ¤·¤¿¤³¤È¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¡Õ
¡ÔÂç±Û¤µ¤ó¡¢²ù¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡£Âç¾¡¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÐþËý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤«¡¢ÆñÊÊ¤Ä¤±¤ë¤·¡Õ
¡ÔÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç±Û¤µ¤ó ¤è¤Ã¤Ý¤É¼«Ì±·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¾Ð¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÐþËý¤¬½Ð¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤«É¬»à¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡¡ËÜÅö¤Ë¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¾Ð¡Õ
¤À¤¬¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¡È·üÇ°¡É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÂç±Û¤µ¤ó¤Î´íµ¡´¶¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÉáÄÌ¤Î»ö¸À¤Ã¤Æ¤ëÍÍ¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¹â»Ô²¼¤²¤À¤È»×¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Õ
¡ÔÀ¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¤¿¤À¤±¤ÇÃ¡¤«¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤¬ÉÝ¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¡Õ
¡ÖÂç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯10·î¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬¡È¼ºÎé¡É¤À¤ÈÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ø¡Ê¿·ÁíÍý¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ù¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤ê¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¼×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Íâ11·î¤Ë»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î½àÈ÷¤Ë¸áÁ°3»þ¤«¤éÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¹â»Ô»á¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¼þ°Ï¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿´ÆÀ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»ä¸«¤Ë¡¢¡È¤Ò¤È¸ÀÂ¿¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤ÏÈãÈ½Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÏNHK»þÂå¤«¤éÎòÂå¼óÁê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤à¤ä¤ß¤Ë¡È¹â»Ô²¼¤²¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ý¿·¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â¿µ½Å¤ÊÂÉ¼è¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë