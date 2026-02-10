J¿·10ÈÖ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡×¡¡¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¡ÉÃÖ¤µî¤ê¡É¡ÄÀ¸¤¨È´¤¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬¡Ö¤¨¤°¤¤¡×
ÅìµþV¤Î¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤¬¥¢¥·¥¹¥È
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï2·î8Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢ºòµ¨J2Í¥¾¡¤Ç¾º³ÊÁÈ¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Á3-1¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î3ÆÀÅÀÌÜ¤ò±é½Ð¤·¤¿ÅìµþV¤ÎMF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ëºòµ¨J2¤òÀ©¤·½é¤ÎJ1¤ËÄ©¤à¿å¸Í¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£ÅìµþV¤ÏÁ°È¾8Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òFW¾¾¶¶Í¥°Â¤¬ÆÍÇË¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤ÆÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËFWã·Æ£¸ùÍ¤¤¬Æ±21Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î4Ê¬¡¢MF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤¬Å¨¿ØÃæ±û¤ÇMFÊ¿ÀîÎç¤«¤é±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤Êý¸þ¤ØÈ¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é²ÚÎï¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤ò¸«¤»¡¢¾¾¶¶¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¾¾¶¶¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ3-0¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤Ç³«ËëÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþV²¼ÉôÁÈ¿¥¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡Ö¡Ú10¢ª7¡Û¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬³«ÄÌ¡ª¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤«¤é¾¾¶¶Í¥°Â¡×¤ÈÄÖ¤ê¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖºÇ½é¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö¿¹ÅÄ¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿¹ÅÄ¤È¾¾¶¶¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÊ¿Àî¤Î¥Ñ¥¹¤â¿¹ÅÄ¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡×¡Ö¿¹ÅÄ¤Î10ÈÖºÇ¹â¡×¡Ö¿¹ÅÄ¤ËÄÌ¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ä¥Ð¤¹¤®¤À¤í¡×¤È¡¢º£µ¨¤è¤êÇØÈÖ¹æ¤ò¡É10¡É¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¿¹ÅÄ¤Ø¤Î¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë