¡ÖÅð¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¡Ä¡×¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÁÀ¤¤JR»³¼êÀþ¤Ç¥¹¥ê¡Ä71ºÐ¤ÎÃË¤é2¿ÍÂáÊá¡¡Í¾ºá¿ô·ï¡¢Èï³²³Û¤Ï50Ëü±ß¤«¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ
JRÃÓÂÞ±Ø¤Î»³¼êÀþ¼ÖÆâ¤Ç7Æü¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤éºâÉÛ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÃË¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¤ÈÌò³ä¤òÊ¬Ã´¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²³Û¤ÏÌó50Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦ÈÈ¼Ô¤¬ÌÜ±£¤·Ìò¤È¤Ê¤êÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤òÊª¿§
9Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤ÎÃÓÂÞ½ð¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Þ¼½¨Ç·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê71¡Ë¡£
ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥¹¥ê¤ò¤·¤¿¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
º£Þ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶âÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â»³¼êÀþ¤Ç¿ô·ï¥¹¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«
»ö·ï¤Ï7Æü¡¢JRÃÓÂÞ±Ø¤Î»³¼êÀþ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£
½ªÅÅ´ÖºÝ¤Î»³¼êÀþ¤Ë¸½¤ì¤¿º£Þ¼ÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤Ï¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á²£¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬ÈÈ¹Ô¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÊª¿§¡£
Ìó3Ëü3000±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëº£Þ¼ÍÆµ¿¼Ô¡£
ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¸«¤Æ¡ÊÅð¤ó¤Ç¤¯¤ì¤È¡ËÍ¶¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Þ¼ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â»³¼êÀþ¤Ç¿ô·ï¥¹¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åð¤ó¤À¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬»È¤ï¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï³²³Û¤Ï¡¢Ìó50Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×2·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë