ÀéÄ»Âç¸ç¡¡Êì¤Î»Å»ö¤Ï¡Ö¸ø½°ÅÅÏÃËá¤¡×¡¡µëÎÁ¤Ï¡©¡Ö¤ï¤·¤Î¼ª¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤ª°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤·Ý¿ÍSP¡×¤Ç¡¢»°»ÍÏº¡¦¾®µÜ¹À¿®¤¬ÅÐ¾ì¡£Éã¤Ï¡ÖÅìµþÂç³Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¿¡×¡¢Êì¤Ï¡Ö½Î¤Î¹Ö»Õ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿Æ¤¬2¿Í¤È¤âÀèÀ¸¤Î²ÈÄí¡×¤Ç°é¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åç°é¤Á¤ÎÂç¸ç¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¤Ï¿ÆÉã¤ÏÀÐ²°¡£¤ª¤«¤¢¤Ï¡¢¸ø½°ÅÅÏÃËá¤¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¸ø½°ÅÅÏÃËá¤¡×¤ÎµëÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤·¤Î¼ª¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1Âæ20±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£