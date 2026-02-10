¤Ê¤¼¶õÊì¤Î¹ÃÈÄ¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ë¡© ¶õÊì²½¤·¤¿¡Ö¤«¤¬¡×¤¬ÊÆ¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤È°ã¤¦·Á¤ÎÍýÍ³
´Ï¾åµ¡¤Î¥¸¥§¥Ã¥È²½¤¬ÊÑ¤¨¤¿¶õÊì¤Î·Á
¡¡ºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ç¯½é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¤¬ÆüËÜ¶á³¤¤Þ¤ÇÍè¹Ò¤·¡¢¶õÊì²½²þÁõ¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥êÅëºÜ¸î±Ò´Ï¡Ö¤«¤¬¡×¤ä¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥«¡¼¥ë¡¦¥Ó¥ó¥½¥ó¡×¤È3¤«¹ñ¶¦Æ±·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤¬ÍèÆü¡¢Åìµþ¹Á¤Ë´ó¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤¬¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¡ª ³Æ¹ñ¤Î¶õÊì¤ÎÐíâ×¼Ì¿¿¤ò¸«Èæ¤Ù
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¿·¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤¬½¢Ìò¤·¤¿¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¶õÊì¡Ö»³Åì¡×¡ÖÎËÇ«¡×¤¬¾®³Þ¸¶½ôÅç²¹ç¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¼þÊÕ¤Ç³Æ¹ñ¶õÊì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶õÊì¤È¤Ò¤È¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶õÊì¤ò¾å¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤¬º¸¸¿Â¦¤Ø¤È¼Ð¤á¤ËÂç¤¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤äÆüËÜ¤Î¡Ö¤«¤¬¡×¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¥¤ê½Ð¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊÆÃæÊ©¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ð¤á¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿·Á¾õ¤Î¤â¤Î¤Ï¡ÖAngled¡Ê³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ä¥¤ê½Ð¤·¤Î¤Ê¤¤Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢2¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ê¤¼¡Ö¤«¤¬¡×¤ÏÊÆ¶õÊì¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡80Ç¯Á°¡¢Æü¡¦ÊÆ¡¦±Ñ¤Î¶õÊìÊÝÍ3Âç¹ñ¤¬Àï¤Ã¤¿Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¤òÈ÷¤¨¤¿´Ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¹ñ¤Î¶õÊì¤È¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤«¤é´ÏÈø´ó¤ê¤Ë¤«¤±¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿µ¯ÅÝ¼°¤Î¥Ð¥ê¥¢¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤òÁ°¸å¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÁ°È¾¤ÏÈ¯´Ï¹ÃÈÄ¡¢¸åÈ¾¤ÏÃå´Ï¹ÃÈÄ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤Î¥Í¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í!?
¡¡Åö»þ¤Î´Ï¾åµ¡¤Ï¥ì¥·¥×¥í¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬1È¯¤Ç¡¢¤«¤Äµ¡ÂÎ¤âÈæ³ÓÅª¾®·¿¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨Ãå´Ï¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÀ©Æ°º÷¤òÂª¤¨Â»¤Í¤Æ¤â¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥ê¥¢¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤»¤ì¤Ð»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¯´Ïºî¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢¡¼¤òÅÝ¤·¤ÆÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Î¸åÈ¾¤ËÈ¯´Ï½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤òÊÂ¤Ù¤Æ½çÈÖ¤ËÈ¯´Ï¤µ¤»¡¢µÕ¤ËÃå´Ïºî¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤Î¸åÈ¾¤ËÃå´Ï¤·¤¿µ¡ÂÎ¤ò¡¢Á°È¾¤Ë°Ü¤·¤Æ¤«¤é³ÊÇ¼¸Ë¹ÃÈÄ¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¤òÁõÃå¤·¤¿ÊÆ¶õÊì¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¿¥à¡×¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Àï¸å¡¢´Ï¾åµ¡¤Î¥¸¥§¥Ã¥È²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥·¥×¥í¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î±þÅú¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥ª¥Õ¡ÊÃå´ÏÉü¹Ò¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¾å¾º¤¬´Ö¤Ë¤¢¤ï¤º¡¢¥Ð¥ê¥¢¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¥ì¥·¥×¥íµ¡¤è¤ê¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãå´ÏÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¤¤¦¤¨¤Ëµ¡ÂÎ½ÅÎÌ¤â½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãå´Ï¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿µ¡ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Èô¹Ô¹ÃÈÄ¾å¤ËÊÂ¤ó¤ÀÂ¾µ¡¤äÊ¼ÁõÎà¡¢»Ù±ç¼ÖÎ¾¤äÊ¼°÷¤Ê¤É¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢»ö¸Î¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È1952Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ëÂçº´¤È²¦Î©¹Ò¶õ¸¦µæ½ê¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ü¥Ç¥£¥ó¥È¥ó³¤·³¹Ò¶õÉôÄ¹¤Ï¡¢¶õÊì¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡×¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Î´ÏÈøÂ¦¤«¤éº¸¸¿Â¦¤Î´Ï¼ó¤Î¤ä¤ä¼êÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼Ð¤á¤ÎÃå´Ï¥é¥¤¥ó¤ò¥Ú¥¤¥ó¥È¡£´Ï¾åµ¡¤òÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸åÊý¤«¤é¼Ð¤á¤ËÃå´Ï¤µ¤»¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¹¥·ë²Ì¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤¬¡Ö¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹¡×µé¶õÊì¤Î1ÀÉ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¿¥à¡×¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¤òÁõÃå¡£¼Â´Ï¤È¼Âµ¡¤Ë¤è¤ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢°Ê¸å¤Î¶õÊì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿·Â¤¶õÊì¤Ç¤ÏÉ¸½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶õÊì²½¤·¤Æ¤â¡Ö¤«¤¬¡×¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤¬¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ºòº£¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¶õÊì¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡×¤ä¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤Ï¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÏÎ¾¶õÊì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥ô¥£¥ó¥·¥Ö¥ëµé·Ú¶õÊì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¶õÊì¤Î¡Ö¥«¥ô¡¼¥ë¡×¤Ê¤É´Þ¤á¡¢¿âÄ¾¡¦Ã»µ÷Î¥Î¥ÃåÎ¦¤ò¹Ô¤¦STOVLµ¡¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡×¡£Ä¥¤ê½Ð¤·¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤À¡Ê²èÁü¡§¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¡Ë
¡¡STOVLµ¡¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤äF-35B¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°II¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÃå´Ï»þ¤ÏÇÓµ¤¥Î¥º¥ë¤ò²¼Êý¤Ë¸þ¤±¡¢¿âÄ¾¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢À©Æ°º÷¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ê¥¢¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤Î³êÁö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Î¥Î¦ÍÑ¤Î¹ÃÈÄ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Ãå´ÏÍÑ¤Î¹ÃÈÄ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤Ç¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¤Ê¤É¤âÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¡Ö¤«¤¬¡×¤â´Ï¾åµ¡¤Î¼çÎÏ¤ÏF-35B¤Ç¤¹¡£¤æ¤¨¤Ë¸½ºß¡¢²þÁõÃæ¤Î¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¹½Â¤¤¬Æ§½±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶õÊì¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Î°ã¤¤¡¢¤½¤ì¤ÏÅëºÜ¤¹¤ë´Ï¾åµ¡¤¬¡¢ÃåÎ¦»þ¤Ë°ìÄê¤Î³êÁöµ÷Î¥¤¬É¬Í×¤Êµ¡ÂÎ¤Ê¤Î¤«ÈÝ¤«¤Ç·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£