¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÉÔË¡°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ°ÜÌ±¡¦´ØÀÇ¼¹¹Ô¶É(ICE)¿¦°÷¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤¬¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏICE¿¦°÷ÄÉÀ×¥¢¥×¥ê¤Ï»ÊË¡¾Ê¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼±¡µÄ°÷¤¬¡Ö»ÊË¡¾Ê¤¬Apple¤äGoogle¤Ëºï½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëICE¿¦°÷¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖICEBlock¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ICEBlock¤Ë¤Ï»ÊË¡¾Ê¤ä¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ICEBlock¤¬´ØÏ¢¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»àË´»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ICEBlock¤ÏApp Store¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ICEBlock¤Îºï½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¡ÖICEBlock¤¬¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ù¤òÍýÍ³¤ËApp Store¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï´û¤ËÂÐ±þºÑ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¹³¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥à¡¦¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢Apple¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ICEBlock¥¢¥×¥ê¤òApp Store¤«¤éºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ë®Ë¡¼¹¹Ô´±¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ICEBlock¤Îºï½ü¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ICEBlock¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¢¡¼¥í¥ó»á¤Ï¡¢ICEBlock¤¬ÉÔÅö¤ËApp Store¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÍ×¿Í¤òÁê¼ê¼è¤êÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë¡¢²¼±¡»ÊË¡°Ñ°÷²ñ¤ÎÉ®Æ¬°Ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥é¥¹¥¥óµÄ°÷¤¬¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬Apple¤ÈGoogle¤ËÂÐ¤·¤ÆICEBlock¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëICE¿¦°÷ÄÉÀ×¥¢¥×¥ê¤ò¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤«¤éºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥¥óµÄ°÷¤Ï»ÊË¡¾Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖICE¿¦°÷¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥½¡¼¥·¥ó¥°¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¡¢Google¤ª¤è¤ÓApple¤È¤ÎÄÌ¿®µÏ¿¡×¤ÎÄó½Ð¤òÍ×µá¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Apple¤ÏICEBlock¤¬App Store¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡ÖApp Store¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤«¤éICEBlock¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°ÂÁ´¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ICEBlock¤ÈÎà»÷¤Î¥¢¥×¥ê¤òApp Store¤«¤éºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤À¤±ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥¹¥¥óµÄ°÷¤ÏÏ¢Ë®¿¦°÷¤¬Apple¤ÈGoogle¤Î¥â¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÔÅö¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥êºï½ü¤Ø¤Î»ÊË¡¾Ê¤Î´ØÍ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¼°¤ÊÊó¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£