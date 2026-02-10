iPhone¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¤¬¥Æ¥¹¥éÉ÷¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¡Ö´ÊÃ±¤ÇÂÕÂÆ¡×¤ÈÈãÈ½¡¢¥¢¥¤¥Ö»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÏÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤òÀÑ¶ËºÎÍÑ
2026Ç¯2·î9Æü¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê½é¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ö¥ë¡¼¥Á¥§¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£iPhone¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó(¥¸¥ç¥Ë¡¼)¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤¬Í»¹ç¤·¤¿Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ö»á¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢Ã±°ì¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÁàºî¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FERRARI LUCE: REVEALING INTERIOR & INTERFACE DESIGN - AND THE NAME THAT LAUNCHES A NEW SEGMENT FOR FERRARI
iPhone Creator Jony Ive Slams Tesla-Style Touchscreens: 'Easy and Lazy'
¥ë¡¼¥Á¥§¤Ï¤Þ¤ÀÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢·×´ï¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ê¤É±¿Å¾ÀÊ¤Î°ìÉô¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê½é¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÀß·×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¸µApple¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¢¥¤¥Ö»á¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥½¥ó»á¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ëÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¤Ï²¼¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂÐ¤ò¤Ê¤¹¤Î¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ö»á¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¼çºÅ¤Îº©¿Æ²ñ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÈãÈ½¤·¡¢¡ÖÂç·¿¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¼ÂÍÑÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ö»á¤Ï¡ÖÅÅµ¤¤ÇÆ°¤¯¤Ê¤é¤ÐÁàºîÊýË¡¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò·ù¤Ã¤ÆÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁàºî¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÏÆ°¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Ö´ÊÃ±¤ÇÂÕÂÆ(easy and lazy)¡×¤ÈÉ½¸½¡£
²áµî¤Ë¡ÖÃæ±û¤ËÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Èº²¤¬¾¯¤·»à¤ó¤Àµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥Ö»á¤Ï¡ÖÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼ÖÎ¾µ¡Ç½À©¸æ¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²á¾ê¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Vogue¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°ìÈÌ²½¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Apple¤¬Â¾¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ö»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÇ¯¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä»þ·×¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÌÏÊï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬È¯¸«¤·¤¿¸¶Â§¤ä¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤«¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ°Ê³°¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¢¥¤¥Ö»á¤Ë¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ±»á¤Ï¤³¤Î·Ð¸³¤ò¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢³Ø¤Öµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£